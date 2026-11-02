مجید پویان‌آرا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه تلفن همراه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت منابع ارزی کشور، حق انتخاب مصرف‌کنندگان، دسترسی به کالای دارای اصالت قابل استعلام و بهره‌مندی از ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش نیز حفظ شود.

وی با اشاره به محدودیت واردات تلفن همراه بالای ۴۰۰ یورو، افزود: امروز تلفن همراه به یکی از نیازهای اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شغلی، کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، دورکاری، تجارت الکترونیکی و آموزش به آن وابسته است. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر مبنای قیمت، تمامی مدل‌های تلفن همراه را در گروه کالاهای لوکس قرار داد؛ چراکه نیازهای حرفه‌ای و اقتصادی مصرف‌کنندگان متفاوت است.

پویان‌آرا ادامه داد: تجربه بازار نشان می‌دهد محدودکردن مسیرهای قانونی تأمین کالا الزاما موجب کاهش تقاضا یا جلوگیری از خروج ارز نمی‌شود. در صورت استمرار تقاضا، احتمال انتقال بخشی از بازار به مسیرهای غیررسمی وجود دارد؛ مسیری که می‌تواند حقوق مصرف‌کننده، شفافیت اقتصادی، درآمدهای قانونی دولت و اشتغال فعالان رسمی را تحت تأثیر قرار دهد.

لزوم ساماندهی واردات مسافری

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تصریح کرد: ما با ساماندهی رویه مسافری و جلوگیری از سوءاستفاده از این مسیر موافقیم، اما معتقدیم این اقدام باید هم‌زمان با فراهم‌کردن امکان تأمین قانونی و تجاری محصولات مورد تقاضای بازار انجام شود. محدودکردن یک مسیر بدون پیش‌بینی جایگزین رسمی، ممکن است نتیجه‌ای متفاوت از اهداف مورد انتظار داشته باشد.

وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور، ضروری است از ظرفیت شرکت‌های شناسنامه‌دار و فعالان باسابقه صنف برای تأمین شفاف نیاز بازار استفاده شود. آمادگی داریم با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و تعامل با دستگاه‌های مسئول، در تدوین راهکارهایی مشارکت کنیم که ضمن رعایت مصالح اقتصادی کشور، از حقوق مصرف‌کنندگان و پایداری فعالیت شبکه رسمی تلفن همراه حمایت شود.