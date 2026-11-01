پیش بینی جوی ناپایدار در خراسان رضوی؛دمای هوا مشهد امشب به۹درجه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از دوشنبه تا صبح پنجشنبه جوی به‌نسبت ناپایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌گردد که به تناوب گاهی افزایش ابر، افزایش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده انتظار می‌رود.

طی روز دوشنبه برای نیمه جنوبی و نقاط بادخیز استان، رعدوبرق، رگبار پراکنده باران و پیش از شروع بارش‌ها وزش باد شدید موقتی و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

طی روز چهارشنبه ضمن تقویت شدت و گستره بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و در نقاط مستعد رخداد رعدوبرق و تگرگ دور از انتظار نیست.

همچنین دمای هوای مشهد امشب در خنک‌ترین ساعات به ۹ درجه و در گرمترین ساعات به ۲۴ درجه خواهد رسید.

طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه موقتا دما کمی کاهش یافته و از پنجشنبه مجددا دما افزایش خواهد یافت که در این خصوص هشدار سطح زرد امروز صادر شده است.