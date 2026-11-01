۴۷۰۰ مترمربع به فضاهای آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب پوراسد عصر یکشنبه در آیین افتتاح طبقات دوم و سوم برج دانشگاه صنعتی ارومیه، اعتبار هزینه‌ شده برای این پروژه را ۸۵ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح از اردیبهشت ‌ماه سال جاری به‌صورت جدی آغاز شد و پروژه شامل ۱۴ باب آزمایشگاه و ۱۰ کلاس درس است.

وی با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه در استان تصریح کرد: دانشگاه صنعتی ارومیه یکی از ۲ دانشگاه معتبر استان است، اما طی سال‌ های گذشته با بی‌توجهی مواجه بوده و وضعیت خوابگاه‌ها، کلاس‌های درس و آزمایشگاه‌ های آن مطلوب نبوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط آموزشی و رفاهی دانشگاه پس از افتتاح این فضاها، افزود: قطار توسعه دانشگاه صنعتی ارومیه به حرکت درآمده و متوقف نخواهد شد؛ بلکه این مسیر با جدیت ادامه پیدا می‌کند تا دانشگاه به جایگاه توسعه‌یافته‌تر و ایده‌آل‌تری برسد.

پوراسد از مسئولان درخواست کرد برای تکمیل سایر طبقات این برج همکاری و حمایت لازم را داشته باشند تا این مجموعه به بلندترین برج آموزشی و فناوری کشور تبدیل شود.

تکمیل فضاهای آموزشی در جذب دانشجو و ارتقای دانشگاه مؤثر است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت محیط مناسب برای توسعه علمی اظهار کرد: دنیا بر این موضوع تأکید دارد که منازل مسکونی و دانشگاه‌ها باید در محیطی آرام و برخوردار از طبیعت ساخته شوند.

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر افزود: تکمیل فضاهای آموزشی و ایجاد زیرساخت‌ های مناسب می‌تواند در جذب دانشجو و ارتقای جایگاه دانشگاه نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اعلام حمایت از توسعه زیرساخت‌های علمی و آموزشی خاطرنشان کرد: از توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهی حمایت می‌کنیم چرا که ضروری است برای توسعه، زمینه لازم برای پیشرفت دانشگاه‌ها فراهم شود.