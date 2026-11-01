نخستین جشنواره ملی قرآنی «ایران من» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان نخستین جشنواره ملی و قرآنی «ایران من» از سوی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. این جشنواره با شعار «ایران من؛ هر اثر، روایتی از ایران» با دعوت از هنرمندان، عکاسان، تصویرسازان، نویسندگان و کودکان و نوجوانان، بستری برای روایت هویت ایرانی با بهره‌گیری از زبان هنر، فرهنگ و رسانه فراهم می‌کند.

براساس فراخوان منتشرشده، این جشنواره در چهار محور «امین ایران»، «ایران پایدار»، «شجره طیبه ایران» و «ایران در پناه قرآن» برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند با الهام از معارف قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) آثار خود را در این موضوعات تولید و ارسال کنند.

رشته‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره شامل عکاسی، تصویرسازی، نماهنگ، دل‌نوشته و نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان است. همچنین در بخش ویژه جشنواره، آموزه‌های صحیفه سجادیه با محوریت رشته تصویرسازی مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این فراخوان، جوایز برگزیدگان جشنواره از پنج تا ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است و به صاحبان آثار برگزیده، علاوه بر جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی و قرآنی «ایران من» تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به سامانه حمد به نشانی ayat.qia.ir مراجعه کنند.

همچنین نمایشگاه آثار و آیین اختتامیه و اهدای جوایز این جشنواره ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت علی (ع)، برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۷۶۳۳۴۴۶۵۵۳، ۰۹۳۷۳۹۹۱۸۷۶ و ۰۹۳۹۷۶۱۱۴۰۰ تماس بگیرند. همچنین برای ارسال آثار خود می‌توانند از طریق لینک https://ayat.qia.ir ثبت‌نام کنند.