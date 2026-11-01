به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری بعد از ۶۶ظهر یکشنبه در نشست کمیته فرهنگی بزرگداشت ۱۳ آبان بخش ارم بر لزوم نقش‌آفرینی هماهنگ‌کننده و نظارتی بخشداری در اجرای برنامه‌های مردمی و مدرسه‌ای تأکید شد.

بخشدار ارم، در این نشست با اشاره به شیوه‌نامه‌های ابلاغی و شعار محوری سال جاری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اظهار کرد: بخشداری ارم نقش هماهنگ‌کننده بین‌بخشی و ناظر بر اجرای برنامه‌های مردمی و مدرسه‌ای را ایفا خواهد کرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی موظف به همکاری در این زمینه هستند.

وی افزود: زنگ استکبارستیزی ساعت ۸ صبح روز ۱۳ آبان به‌صورت همزمان در تمامی مدارس بخش ارم و با هماهنگی مدیریت آموزش‌وپرورش و مطابق مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش نواخته می‌شود.

بخشدار ارم تصریح کرد: با هماهنگی مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی، زمینه حضور پرشور دانش‌آموزان، به‌ویژه با لباس فرم، در راهپیمایی روز ۱۳ آبان در مرکز بخش یا شهرستان تسهیل خواهد شد.

جعفری در محور فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و مردمی گفت: تشکیل ستادهای بزرگداشت در مدارس با مشارکت مدیران، معلمان، دانش‌آموزان و اولیا برای طراحی برنامه‌های خلاقانه و پرهیز از کلیشه در دستور کار قرار دارد و هماهنگی با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان برای برگزاری تجمعات و برنامه‌های فرهنگی شبانه در ایام منتهی به ۱۳ آبان با محوریت نوجوانان انجام می‌شود.

وی در بخش تبیین محتوایی بیان کرد: کمیته فرهنگی مکلف است با محوریت شهدای دانش‌آموز، خاصه شهدای مدرسه میناب و شهدای دانش‌آموز منطقه، یادواره یا غرفه‌های تبیینی در مدارس بخش برگزار کند و روشنگری درباره سه رویداد تاریخی تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ با زبان هنر و رسانه برای نسل جدید انجام شود.

بخشدار ارم در خصوص حمایت لجستیکی و انتظامی اظهار کرد: هماهنگی با نیروی انتظامی و شهرداری برای تأمین امنیت، نظافت و مسیر مناسب راهپیمایی دانش‌آموزان و خانواده‌ها در بخش ارم انجام شده و حمایت مالی و لجستیکی از تشکل‌های دانش‌آموزی نظیر بسیج دانش‌آموزی و انجمن اسلامی برای اجرای سرود، پادکست و مسابقات فرهنگی از جمله مسابقه رادیویی «نسل ضدزورگویی» پیش‌بینی شده است.

جعفری در بخش نظارت و گزارش‌دهی خاطرنشان کرد: مهلت مشخصی برای ارسال گزارش تصویری و مکتوب مدارس و کمیته‌های مردمی به دبیرخانه کمیته فرهنگی بخش تعیین شده و برنامه‌ای برای تقدیر از دانش‌آموزان و فرهنگیان فعال در اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان پس از مراسم در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم متفاوت بودن مراسم امسال نسبت به سال‌های گذشته گفت: از مدیران مدارس خواسته شده است حتماً از رویکرد خلاقیت و نوآوری مانند تولید محتوای دانش‌آموزی، پادکست یا نمایش خیابانی به جای مراسم صرفاً سخنرانی استفاده کنند.

