به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که اگر مادران در دوران بارداری، به ویژه در سه ماهه دوم و سوم، دود آتش‌سوزی‌های جنگلی را استنشاق کنند، احتمال ابتلای کودک شان به اوتیسم بیشتر است.

محققان دریافتند که هر ۰.۷۵ میکروگرم در متر مکعب افزایش آلودگی ذرات معلق در هوا ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی با ۳۰ درصد افزایش خطر ابتلا به اوتیسم در سنین بالاتر مرتبط است.

دکتر «استفانیا پاپاتئودورو»، اپیدمیولوژیست دانشکده بهداشت عمومی راتگرز در نیوجرسی و محقق ارشد، گفت: «دود آتش‌سوزی‌های جنگلی می‌تواند بسیار فراتر از مناطقی که آتش‌سوزی در آنها در جریان است، حرکت کند و حتی زمانی که دود قابل مشاهده نیست، ممکن است در معرض آن قرار گیرند.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «یافته‌های ما اهمیت آگاهی از وقایع آتش‌سوزی‌های جنگلی و تأثیرات بالقوه آنها بر کیفیت هوا در دوران بارداری را برجسته می‌کند.»

برای مطالعه جدید، محققان تشخیص اوتیسم و اختلال بیش فعالی را در بین بیش از ۸۹۳۰۰۰ کودک بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ ردیابی کردند.

سپس این تیم از داده‌های کیفیت هوا برای تخمین میزان قرار گرفتن مادران کودکان در معرض دود آتش‌سوزی در دوران جنینی استفاده کرد.

نتایج نشان داد که ارتباطی بین دود آتش‌سوزی جنگلی و اوتیسم وجود دارد، اما این ارتباط در مورد اختلال بیش فعالی مشاهده نشد.

محققان گفتند که ارتباط با اوتیسم برای مواجهه‌هایی که پس از هفته ۱۵ بارداری رخ داده است، قوی‌ترین بوده است.

پاپاتودورو گفت: «بارداری دوره‌ای از رشد سریع مغز است که در آن مواجهه‌های محیطی ممکن است در فرآیندهای مهم رشد اختلال ایجاد کند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که مراحل میانی و پایانی بارداری ممکن است به ویژه برای درک اثرات بالقوه دود آتش‌سوزی جنگلی بر مغز در حال رشد و خطر اوتیسم مرتبط باشند.»

آلودگی ذرات ریز شامل ذراتی با قطر ۲.۵ میکرون یا کمتر است. در مقام مقایسه، قطر موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون است.

محققان حدس می‌زنند که این ذرات می‌توانند به عمق ریه‌ها نفوذ کرده و به التهاب در سراسر بدن منجر شوند و به طور بالقوه بر رشد جنین تأثیر بگذارند. محققان گفتند که این مطالعه نشان می‌دهد ذرات دود آتش‌سوزی‌های جنگلی ممکن است مضرتر از سایر انواع آلودگی هوا باشند.

پاپاتودورو گفت: «برای تأیید این ارتباط و درک بهتر اثرات بالقوه دود آتش‌سوزی‌های جنگلی، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.»