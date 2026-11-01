به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز یکشنبه در همایش سلامت اجتماعی محله‌محور در بهزیستی خوزستان اظهار کرد: کار در سازمان بهزیستی به‌دلیل سر و کار داشتن با معلولان و اقشار نیازمند توجه ویژه جسمی و معیشتی، رسالتی بسیار مقدّس است که علاوه بر تأمین معاش، موجبات رضایت الهی را به همراه دارد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در مواجهه با چالش‌های اجتماعی افزود: با توسعه جوامع سنتی به صنعتی و تقابل فرهنگ‌ها، چالش‌های اجتماعی نیز پیچیده‌تر می‌شوند؛ بنابراین روش‌های سنتی، سخت‌افزاری و قهری پاسخگوی نیازهای امروز نیست و باید فرآیندها به سمت اجتماعی شدن و تغییر رویکرد افراد هدایت شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان طرح محله‌محور سازمان بهزیستی را گامی مؤثر در راستای درگیر کردن بدنه جامعه با مسائل خود دانست و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، بزرگان و متمدین محلات و با مشارکت دستگاه‌های مختلف همچون ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، کمیته امداد، شوراهای حل اختلاف و دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌توان به حل ریشه‌ای اختلافات و پیشگیری از بروز بحران‌هایی نظیر طلاق پیش از وقوع کمک کرد.

نجاتی با تأکید بر پیوسته بودن ارکان جامعه به ویژه در استان خوزستان به دلیل پیوندهای عمیق خانوادگی و سنتی تصریح کرد: اگر چالشی در یک نقطه ایجاد شود، به دلیل این پیوستگی می‌تواند به سایر مناطق نیز سرایت کند؛ لذا اقدامات پیشگیرانه، کارشناسانه و علمی با همراهی روانشناسان، جامعه‌شناسان و تسهیل‌گران اجتماعی در محلات امری ضروری و اثربخش است.

وی بیان کرد: دولت مصمم بر همراه نمودن جامعه اجتماعی در مقابله با چالشهای اجتماعی با تاکید و توجه به محله محور است که ضرورت دارد همه دستگاهها با توجه به دستور رییس جمهور نسبت به طرح محله محور اهتمام ویژه ای داشته باشند و دوری از بخشی عمل کردن تا رسیدن به نقطه مطلوب گام بردارند.