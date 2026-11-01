به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی خبر داد و گفت: امروز (یکشنبه، ۱۰ آبان) بیشترین بارندگی‌ها در استان‌های ایلام، لرستان و جنوب کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود. در مناطقی از جمله اسلام‌آباد غرب، سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب، ایلام، سرابله، ایوان، دره‌شهر، کوهدشت و چغابل احتمال وقوع رگبارهای شدید وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال افزایش سریع سطح آب رودخانه‌ها در برخی مناطق، تأکید کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، مردم از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

اصغری ادامه داد: علاوه بر مناطق یادشده، در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خوزستان، شمال استان فارس و نیمه جنوبی استان‌های همدان و مرکزی نیز انتظار بارندگی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارش به‌ترتیب در دره‌شهر، کوهدشت و دهلران به ثبت رسیده است. همچنین در میان مراکز استان‌ها، همدان بیشترین میزان بارندگی را تجربه کرده است.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده گفت: در صورت تأیید روند فعلی نقشه‌های هواشناسی، دست‌کم نیمه غربی کشور در مجموع هفته‌ای پربارش را پیش رو خواهد داشت.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: روز دوشنبه (۱۱ آبان) نیز آسمان استان گیلان ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارندگی رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) نوبت به استان‌های تهران، قم، البرز و قزوین می‌رسد و در برخی مناطق این استان‌ها نیز بارش باران پیش‌بینی می‌شود.