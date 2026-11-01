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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

۷۷ هزار لیتر سوخت قاچاق با باربرگ‌های صوری در خراسان شمالی کشف شد

۷۷ هزار لیتر سوخت قاچاق با باربرگ‌های صوری در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از شناسایی تخلف سازمان‌یافته در زمینه سوءاستفاده از پروانه فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و قاچاق ۷۷ هزار لیتر نفت‌گاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار علی ندرخانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با انجام اقدامات اطلاعاتی، سه دستگاه کامیون با پلاک غیربومی را شناسایی کردند که با استفاده از پروانه فعالیت و صدور باربرگ‌های صوری سهمیه سوخت یارانه‌ای دریافت کرده بودند.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد این خودروها هیچ‌گونه ترددی در سطح خراسان شمالی نداشته و سوخت‌گیری آن‌ها در جایگاه‌های استان سیستان و بلوچستان انجام شده است، افزود: در مجموع ۷۷ هزار و ۲۶۷ لیتر نفت‌گاز از این طریق دریافت شده که ارزش آن بیش از ۵۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به شناسایی افراد مرتبط با این پرونده گفت: پرونده به همراه مستندات برای رسیدگی قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد ارسال شده است.

کد مطلب 6996360

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