به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در متن این پیام آمده است:

«استاد فرزانه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی‌راد

نظر به جایگاه پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران سنگ جنابعالی در حوزه کتاب و فرهنگ بر اساس این حکم به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب نظران در گسترش فرهنگ مکتوب و ارتقای دانش و پژوهش در ایران زمین پیروز و سربلند باشید.»