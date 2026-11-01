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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد

دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی‌راد را به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در متن این پیام آمده است:

«استاد فرزانه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی‌راد

نظر به جایگاه پژوهشی و علمی ارزشمند و پیشینه گران سنگ جنابعالی در حوزه کتاب و فرهنگ بر اساس این حکم به عنوان دبیر علمی چهل‌وچهارمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و هم‌اندیشی و همکاری استادان، اندیشمندان و صاحب نظران در گسترش فرهنگ مکتوب و ارتقای دانش و پژوهش در ایران زمین پیروز و سربلند باشید.»

کد مطلب 6996373
زهرا اسكندری

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