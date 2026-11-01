غربالگری داوطلبان معلمی در لرستان؛ از معاینات پزشکی تا مصاحبه تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، ظهر یکشنبه با حضور در حوزه ارزیابی شایستگی معلمی داوطلبان سه‌برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۵، از روند اجرای مراحل ارزیابی و سنجش داوطلبان بازدید کرد و در جریان جزئیات این فرایند قرار گرفت.

این مرحله از ارزیابی با هدف شناسایی و انتخاب افراد واجد صلاحیت برای ورود به حرفه معلمی برگزار می‌شود.

فرایند ارزیابی داوطلبان خواهر از روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه آغاز شده و تا دوشنبه ۱۱ آبان ادامه دارد.

همچنین ارزیابی داوطلبان برادر از روز سه‌شنبه ۱۲ آبان آغاز خواهد شد و تا یکشنبه هفته بعد ادامه می‌یابد.

معاینات پزشکی، مصاحبه تخصصی و آزمون‌های روان‌شناختی

سهرابی در حاشیه این بازدید با تشریح مراحل مختلف ارزیابی شایستگی معلمی اظهار کرد: تمامی مراحل مربوط به سنجش شایستگی داوطلبان، از جمله معاینات پزشکی، پذیرش، مصاحبه تخصصی و آزمون‌های روان‌شناختی، در محل دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای این مراحل با هدف بررسی ابعاد مختلف توانمندی، ویژگی‌ها و میزان آمادگی داوطلبان برای ورود به حرفه معلمی صورت می‌گیرد تا صلاحیت افراد از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: داوطلبانی که مراحل ارزیابی شایستگی معلمی را با موفقیت پشت سر بگذارند، برای طی مرحله بررسی صلاحیت‌های عمومی یا همان گزینش معرفی خواهند شد.

ورود پذیرفته‌شدگان به دانشگاه فرهنگیان پس از تأیید صلاحیت‌ها

سهرابی با اشاره به مراحل نهایی پذیرش داوطلبان تصریح کرد: در نهایت، افرادی که مراحل قانونی را تکمیل کرده و صلاحیت‌های لازم را به تأیید برسانند، به‌عنوان دانشجومعلم وارد دانشگاه فرهنگیان خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت فرایند جذب و تربیت نیروی انسانی در نظام تعلیم‌وتربیت، ارزیابی چندبعدی داوطلبان را فرصتی برای شناسایی افراد شایسته و توانمند دانست و گفت: این فرایند زمینه ورود نیروهای مستعد و برخوردار از صلاحیت‌های حرفه‌ای به آموزش‌وپرورش را فراهم می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در پایان، ارزیابی شایستگی معلمی را یکی از مراحل تعیین‌کننده در انتخاب معلمان آینده عنوان کرد و بر اهمیت توجه به توانمندی‌ها و آمادگی داوطلبان برای ایفای نقش در نظام تعلیم‌وتربیت تأکید کرد.