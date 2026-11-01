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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» منتشر شد

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» منتشر شد

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» نوشته مهدی فیروزیان به وسیله بنیاد موقوفات محمود افشار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطّار نیشابوری از برجسته‌ترین شاعران عارف تاریخ ادبیات ایران است که در سراسر قلمرو فرهنگی زبان و ادب فارسی اثرگذاری چشمگیری بر شاعران و نویسندگان داشته است. در کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» دامنه تأثیر و نفوذ گسترده فرهنگی و ادبی عطّار و نوشته‌های مسلّم و نیز آثار منسوب به او در شبه‌قارّه هند بررسی شده است.

فیروزیان پس از مقدمه در فصل نخست «عطّار نیشابوری و جایگاه و اهمّیت او» را به خوانندگان کتاب شناسانده است. سپس در فصل دوم گزارشی از روایت تذکره‌ها و منابع تاریخی شبه‌قارّه از زندگی و سلوک و مرگ عطّار به دست داده است.

در فصل سوم «تأثیر عطّار در متون نظم شبه‌قارّه» با تمرکز بر سه قالب مثنوی، غزل و رباعی نشان داده شده است. در فصل چهارم که مفصّل‌ترین بخش کتاب است «تأثیرگذاری و نفوذ آثار عطّار در شبه‌قارّه» از راه بررسی متون نثر عرفانی، اشعار، کتاب‌های بلاغی، فرهنگ‌ها، تذکره‌ها، ترجمه‌ها، جنگ‌ها و نسخه‌های خطی و چاپی موجود در هند و پاکستان و بنگلادش نمایان گردیده است.

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» منتشر شد

در فصل پنجم نویسنده همین کار را درباره آثار منسوب به عطّار به انجام رسانده است و در فصل ششم و پایانی کتاب «عطّارپژوهی و تحقیق دربارۀ تأثیر عطّار در شبه‌قارّه» را با نگاهی انتقادی به کارنامه پژوهشگران ایران و هند بررسی کرده است.

در این کتاب از روش‌های نادقیق و گاه نادرست مرسوم در مطالعات تطبیقی سنّتی اجتناب شده و تمرکز نویسنده به جای افراد بر شبکه‌ها و جریان‌ها بوده است. او کوشیده است که نشان دهد چگونه اندیشه‌های عطّار، بخشی از سنّت عرفانی ایران شده و این سنّت، از طریق شبکه‌های صوفیانه، مدارس دینی و مراکز فرهنگی و مهاجرت عارفان و ادیبان و شاعران به شبه‌قارّه هند راه یافته است.

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» با عنوان فرعی «نفوذ فرهنگی و ادبی عطّار نیشابوری در شبه‌قارّه» در ۴۳۶ صفحه در قطع رقعی و با قیمت دو میلیون و صد هزار تومان روانه بازار نشر گردیده است.

کد مطلب 6996380
زهرا اسكندری

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