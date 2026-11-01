کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطّار نیشابوری از برجسته‌ترین شاعران عارف تاریخ ادبیات ایران است که در سراسر قلمرو فرهنگی زبان و ادب فارسی اثرگذاری چشمگیری بر شاعران و نویسندگان داشته است. در کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» دامنه تأثیر و نفوذ گسترده فرهنگی و ادبی عطّار و نوشته‌های مسلّم و نیز آثار منسوب به او در شبه‌قارّه هند بررسی شده است.

فیروزیان پس از مقدمه در فصل نخست «عطّار نیشابوری و جایگاه و اهمّیت او» را به خوانندگان کتاب شناسانده است. سپس در فصل دوم گزارشی از روایت تذکره‌ها و منابع تاریخی شبه‌قارّه از زندگی و سلوک و مرگ عطّار به دست داده است.

در فصل سوم «تأثیر عطّار در متون نظم شبه‌قارّه» با تمرکز بر سه قالب مثنوی، غزل و رباعی نشان داده شده است. در فصل چهارم که مفصّل‌ترین بخش کتاب است «تأثیرگذاری و نفوذ آثار عطّار در شبه‌قارّه» از راه بررسی متون نثر عرفانی، اشعار، کتاب‌های بلاغی، فرهنگ‌ها، تذکره‌ها، ترجمه‌ها، جنگ‌ها و نسخه‌های خطی و چاپی موجود در هند و پاکستان و بنگلادش نمایان گردیده است.

در فصل پنجم نویسنده همین کار را درباره آثار منسوب به عطّار به انجام رسانده است و در فصل ششم و پایانی کتاب «عطّارپژوهی و تحقیق دربارۀ تأثیر عطّار در شبه‌قارّه» را با نگاهی انتقادی به کارنامه پژوهشگران ایران و هند بررسی کرده است.

در این کتاب از روش‌های نادقیق و گاه نادرست مرسوم در مطالعات تطبیقی سنّتی اجتناب شده و تمرکز نویسنده به جای افراد بر شبکه‌ها و جریان‌ها بوده است. او کوشیده است که نشان دهد چگونه اندیشه‌های عطّار، بخشی از سنّت عرفانی ایران شده و این سنّت، از طریق شبکه‌های صوفیانه، مدارس دینی و مراکز فرهنگی و مهاجرت عارفان و ادیبان و شاعران به شبه‌قارّه هند راه یافته است.

کتاب «عطار از پارس تا هندوستان» با عنوان فرعی «نفوذ فرهنگی و ادبی عطّار نیشابوری در شبه‌قارّه» در ۴۳۶ صفحه در قطع رقعی و با قیمت دو میلیون و صد هزار تومان روانه بازار نشر گردیده است.