به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصرتلو ظهر یکشنبه در جریان بازدید مسئولان شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از مجموعه کشت توأم آبزیان و گیاهان در منطقه قم‌تپه، با تشریح ظرفیت‌های این روش تولیدی اظهار کرد: آکواپونیک با تلفیق پرورش ماهی و کشت گیاهان، امکان استفاده مجدد از آب و مواد مغذی را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد: در این سیستم، آب ابتدا وارد استخرهای پرورش ماهی می‌شود و پس از آن، آب خروجی استخرها که حاوی مواد مغذی حاصل از فعالیت زیستی ماهیان است، پس از تصفیه و آماده‌سازی برای تغذیه و آبیاری گیاهان استفاده می‌شود.

نصرتلو افزود: گیاهان بخشی از مواد مغذی موجود در آب را جذب می‌کنند و آب پس از تصفیه و تنظیم شرایط، دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد؛ به این ترتیب، امکان تولید هم‌زمان محصولات گیاهی و آبزی در یک مجموعه فراهم می‌شود.

معاون مدیریت شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید را ضروری دانست و گفت: بازچرخانی آب و کاهش تلفات منابع آبی، آکواپونیک را به یکی از گزینه‌های قابل توجه برای توسعه کشاورزی پایدار و آبزی‌پروری نوین تبدیل کرده است.

وی افزایش راندمان مصرف آب، استفاده مؤثر از مواد مغذی، کاهش هزینه‌های تولید در صورت مدیریت صحیح و کاهش آلایندگی پساب‌های پرورش ماهی را از دیگر مزایای این سیستم برشمرد.

نصرتلو ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی، فراهم شدن فرصت‌های اشتغال در مناطق روستایی، کاهش وابستگی به بخشی از نهاده‌های شیمیایی و تولید هم‌زمان محصولات گیاهی و پروتئین ماهی از دیگر دستاوردهای این روش است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت تلفیقی آبزیان و گیاهان می‌تواند به تقویت امنیت غذایی، افزایش دسترسی جوامع روستایی به منابع پروتئینی و کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند.

در همین راستا، صادق نادری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و روش‌های تلفیقی تولید، از راهکارهای افزایش بهره‌وری منابع، به‌ویژه آب، و دستیابی به تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

وی افزود: تلفیق تولیدات گیاهی و آبزی‌پروری در قالب سیستم آکواپونیک، نمونه‌ای از کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان است که علاوه بر استفاده بهینه از منابع، می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران و اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

گفتنی است مسئولان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در جریان این بازدید، از نزدیک با ظرفیت‌ها و نحوه فعالیت مجموعه کشت توأم آبزیان و گیاهان در منطقه قم‌تپه آشنا شدند.