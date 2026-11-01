به گزارش خبرنگار مهر، نورالله فرضی‌پور ظهر یکشنبه در نشست معاونان آموزش متوسطه شهرستان‌ها و مناطق لرستان، ضمن قدردانی از تلاش و پیگیری مجموعه معاونان در ارتقای بیش از یک نمره‌ای میانگین نتایج امتحانات سال گذشته، بر ضرورت استمرار روند بهبود شاخص‌های آموزشی و تحصیلی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت آموزش نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و نظارت مستمر است، اظهار کرد: بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مستلزم شناسایی دقیق چالش‌ها، استفاده از ظرفیت‌های موجود در مدارس و مناطق آموزشی و پیگیری مستمر برنامه‌های کیفیت‌بخشی است.

واقعی‌سازی نمرات مستمر؛ اولویت آموزش متوسطه لرستان

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان، واقعی‌سازی نمرات مستمر دانش‌آموزان را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این معاونت در سال تحصیلی جاری عنوان کرد و گفت: نمرات مستمر باید بازتاب‌دهنده واقعی میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان باشد.

فرضی‌پور افزود: توجه به واقعی بودن نمرات مستمر، زمینه اصلاح فرایندهای یاددهی و یادگیری، شناسایی نقاط ضعف آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس را فراهم می‌کند و به معلمان و مدیران مدارس امکان می‌دهد وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان را دقیق‌تر ارزیابی کنند.

وی همچنین بررسی وضعیت توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی در شهرستان‌ها و مناطق، ارائه طرح‌ها و برنامه‌های کیفیت‌بخشی متناسب با شرایط هر منطقه و پیگیری وضعیت تجهیزات هنرستان‌ها را از دیگر محورهای برنامه‌های امسال برشمرد.

پیگیری تأمین تجهیزات هنرستان‌ها از محل مولدسازی اموال مازاد

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات هنرستانی، اظهار کرد: پیگیری موضوع مولدسازی، تعیین تکلیف و فروش اموال مازاد و بهره‌گیری هدفمند از منابع حاصل از آن می‌تواند در تأمین و رفع کمبود تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌ها و تقویت زیرساخت‌های مهارت‌آموزی مؤثر باشد.

وی توانمندسازی نیروی انسانی را نیز از الزامات اصلی ارتقای کیفیت آموزشی دانست و از برگزاری دوره‌های «موج پاییزی» با هدف ارتقای توانمندی دبیران دوره‌های متوسطه اول و دوم خبر داد.

رفع اشکال شبانه‌روزی دانش‌آموزان با آموزش مجازی

فرضی‌پور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های آموزش مجازی برای پشتیبانی از فرایند یادگیری دانش‌آموزان، گفت: دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی از خدمات آموزشی و رفع اشکال آنلاین در پایگاه اینترنتی دبیر به نشانی dabirlink.ir استفاده کنند.

وی تولید محتوای آموزشی و ارسال آن به دفتر گروه‌های آموزشی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت فرایند آموزش و تبادل تجربیات تخصصی دبیران عنوان کرد.

«هر دانش‌آموز یک مهارت»؛ محور توسعه مهارت‌آموزی

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش با نیازهای واقعی جامعه، طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» را از برنامه‌های محوری این معاونت دانست و بر گسترش مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه کسب توانمندی‌های کاربردی برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

فرضی‌پور همچنین نظارت بالینی، بازدیدهای دوره‌ای از مدارس، شناسایی مسائل آموزشی در محیط واقعی کلاس درس و ارائه راهکارهای اصلاحی را از الزامات بهبود کیفیت آموزش برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت دوره متوسطه اول، هویت‌یابی و استعدادیابی دانش‌آموزان را از مأموریت‌های مهم مدارس در این دوره عنوان کرد و بر ضرورت توجه به توانایی‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی‌های آموزشی تأکید کرد.

مشارکت دانش‌آموزان در رویدادهای ملی و فناورانه

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت فعال دانش‌آموزان و مدارس در طرح‌ها و رویدادهای ملی را فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادها و تقویت توانمندی‌های نسل نوجوان دانست.

وی از جمله این برنامه‌ها به طرح‌های «ایران دیجیتال»، «نبض انرژی» و «جشنواره نوجوان خوارزمی» اشاره کرد و گفت: حضور دانش‌آموزان در این رویدادها می‌تواند زمینه تقویت خلاقیت، پرورش تفکر فناورانه و توسعه توانمندی‌های علمی و مهارتی آنان را فراهم کند.

فرضی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و پیگیری میدانی برنامه‌ها، خواستار تبدیل سیاست‌ها و اولویت‌های آموزشی به اقدامات عملی در سطح مدارس شد و بر تلاش هدفمند معاونان آموزش متوسطه شهرستان‌ها و مناطق برای تحقق برنامه‌های کیفیت‌بخشی و ارتقای شاخص‌های آموزشی استان تأکید کرد.