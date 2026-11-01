به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پلتفرم «کست‌یار» با حضور بهنام بصیری مدیر مسئول و محمدرضا ایمانیان مسئول آموزش این مجموعه، صبح امروز ۱۰ آبان در دفتر این مجموعه برگزار شد.

ایمانیان درباره کاربری اصلی این پلتفرم توضیح داد که «کست‌یار» در وضعیت فعلی بر چند محور اصلی تاکید دارد؛ اتصال عوامل مختلف آثار نمایشی یا سینمایی به یکدیگر و تشکیل یک گروه تولید اثر هنری منسجم، آموزش اصولی، کشف استعدادها، حمایت از آثار و تولیدات هنری.

در ادامه کلیپی در راستای معرفی این پلتفرم پخش و سپس با حضور یکی از اعضای این مجموعه، فضای کاربری سایت این پلتفرم تشریح شد.

در ادامه بهنام بصیری مدیرمسئول «کست‌یار»، با حضور پشت تریبون بیان کرد: من سال ۹۳ به واسطه یکی از دوستان، در دوره کارگردانی شهرام مکری حاضر شدم. اتفاقی که در بین همه حاضران آن کلاس وجود داشت، کمبود ارتباطات در فضای حرفه‌ای بود. در فضای فیلم کوتاه کمبود عوامل تخصصی حس می‌شود و فیلمسازان فیلم کوتاه با محدودیت دامنه ارتباطات مواجه هستند. از همین‌جا این ذهنیت برای من ایجاد شد که بستری برای تسهیل کردن ارتباط میان عوامل به‌ویژه در فضای فیلم کوتاه و تئاتر ایجاد کنم. پیش از «کست‌یار» در چند سال پیش تلاش‌های دیگری با یک نام دیگر توسط من صورت گرفت که با موانعی مانند کرونا مواجه شد. پس از جنگ ۱۲ روزه رونمایی این پلتفرم اتفاق افتاد و تا امروز موفق به جذب ۳۰۰۰ کاربر شدیم و در بحث آموزشی که در «کست‌یار» مطرح است، با فرزین محدث تا امروز همکاری کردیم و این همکاری ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون تلاش‌هایی برای جذب سرمایه داشتیم، اما تا امروزه سرمایه‌گذار مشخصی چه از نهادهای دولتی و چه خصوصی نداشتیم. دغدغه من برای این مجموعه صرفا بحث امرار معاش و اقتصادی نبوده است. من شاهد دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی اهالی تئاتر و سینما بوده‌ام و این موضوع عاملی برای حرکت به سمت این مسیر بود. قطعا جایی برای حمایت اقتصادی از تمامی فعالان نوورود به سینما و تئاتر وجود ندارد و نهادهای مختلف تنها تعداد بسیار محدودی از فعالان این حرفه‌ها را حمایت می‌کنند، ما نیز ادعای حمایت از همه را نداریم، اما تلاش می‌کنیم که استعدادها را کشف کنیم.

بصیری با اشاره به شاخه‌های فعالیت این پلتفرم توضیح داد: رقبا در این حوزه در طی این سال‌ها کم نبودند و نیستند. تعدادی از مجموعه‌ها تنها در حوزه آموزش یا فراخوان فعالیت کردند. ما قصد داریم از دل کلاس‌هایی که برگزار می‌کنیم، استعدادها را کشف کنیم و در پروژه‌هایی که در این مجموعه تولید می‌کنیم، از این استعدادها استفاده کنیم. منظور از استعدادها، در همه شاخه‌های سینما و تئاتر است و تنها به بحث بازیگری بسنده نشده است. همچنین هزینه‌های برگزاری دوره‌های بازیگری‌مان را به حداقل‌ترین حد ممکن رساندیم. در راستای برگزاری دوره‌های فنی‌تر مانند صدابرداری، فیلمبرداری، تبلیغات و ... نیز در حال برنامه‌ریزی‌هایی هستیم. رسالت بحث آموزشی این مجموعه، تنها آموزش نیست و در تلاش هستیم که این مجموعه از استعدادها پس از پایان دوره‌های آموزشی نیز حمایت کند. همچنین در حال برنامه‌ریزی هستیم فیلم‌هایی که توسط ما تولید می‌شود، در همین پلتفرم اکران شود. امکان دیگری که ایجاد کردیم، اکران آثاری است که دارای استانداردهای اولیه هستند که این موضوع همراه با بلیت فروشی اتفاق بیفتد. موضوع اکران تنها به فیلم بسنده نمی‌شود و فیلم- تئاترها را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: بخش «کستینو» که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود به اجاره تجهیزات فیلمبرداری و ملزومات صحنه اختصاص دارد که فعالان این حرفه می‌توانند از طریق این بستر، تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند. علاوه بر بحث تجهیزات، ایجاد آرشیو برای لوکیشن‌های داخلی و خارجی برای فیلمبرداری است که در دستور کار ما قرار دارد. برای برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای هنری نیز برنامه‌هایی داشته و داریم که تصمیم گرفتیم به زمان دیگری موکولش کنیم.

ایمانیان در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حضور «کست‌یار» به‌عنوان واسطه برای حضور گروه‌های تئاتری در کشورهای مختلف، عنوان کرد: این موضوع از جلسات ابتدایی که در راستای سیاستگذاری مجموعه داشتیم، در دستور کارمان بود. کاملا درست است که امروزه بخش بین‌المللی تئاتر ما بسیار کمرنگ بوده است و باید این موضوع پیگیری شود و نیاز به تقویت دارد.