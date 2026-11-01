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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

رسانه دولتی قطر: الشمال برای پیروزی مقابل استقلال انگیزه بالایی دارد

رسانه دولتی قطر: الشمال برای پیروزی مقابل استقلال انگیزه بالایی دارد

رسانه دولتی قطر در گزارشی به وضعیت تیم فوتبال الشمال حریف استقلال ایران در لیگ نخبگان آسیا پرداخت و نوشت این تیم برای بازی با استقلال انگیزه بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق رو در روی هم قرار می گیرند.

رسانه دولتی قطر «qna» در رابطه با این بازی نوشت: الشمال با روحیه‌ای بالا به مصاف استقلال می‌رود؛ چراکه در هفته گذشته عملکرد درخشانی داشت و موفق شد الهلال عربستان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد. این پیروزی تاریخی، نخستین برد نماینده قطر در اولین حضورش در رقابت‌های قاره‌ای بود و جایگاه این تیم را در میان مدعیان صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی تقویت کرد.

الشمال با این پیروزی پنج امتیازی شد و در رده ششم جدول منطقه غرب قرار گرفت. این تیم امیدوار است با تکیه بر نتیجه ارزشمند مقابل الهلال روند مثبت خود را ادامه دهد چراکه دیدار با استقلال فرصت مهمی برای تثبیت جایگاهش در جمع تیم‌های صعودکننده محسوب می‌شود.

کد مطلب 6996393

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