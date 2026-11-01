به گزارش خبرگزاری مهر از آبفا، بهسازی خطوط انتقال و توزیع آب از جمله اقدامات زیرساختی در مدیریت شبکه آبرسانی شهری است که با هدف بهبود نحوه توزیع آب، افزایش پایداری شبکه و تأمین فشار مناسب در مناطق مختلف اجرا می‌شود. در همین راستا، عملیات اجرایی فاز ششم طرح آبرسانی از مخزن ۱۲۹۴ به چند شهرک مسکونی در محدوده تهرانسر شمالی به مراحل پایانی رسیده است.

بر اساس این گزارش رضا امانی، مدیر مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵، با تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: در فاز ششم طرح آبرسانی از مخزن ۱۲۹۴ به شهرک‌های کاظمی، نصر، فرهنگیان و آرمان، عملیات اجرایی به مرحله حساسی رسیده است و در این بخش، خط انتقال ۸۰۰ میلی‌متری به دو خط با قطرهای ۵۰۰ و ۳۰۰ میلی‌متر تبدیل می‌شود تا آب از این طریق میان مناطق تحت پوشش توزیع شود.

وی با اشاره به تکمیل بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی این طرح افزود: ادامه عملیات با استفاده از لوله‌هایی در اقطار مختلف و به‌صورت تلسکوپی انجام شده و اتصالات مربوط به این بخش‌ها نیز برقرار شده است. در حال حاضر، اجرای بخش مربوط به تبدیل خط ۸۰۰ میلی‌متری به خطوط ۵۰۰ و ۳۰۰ میلی‌متری از مراحل باقی‌مانده برای تکمیل پروژه است.

امانی ادامه داد: باقیمانده عملیات شامل تکمیل اتصالات و شست‌وشوی خطوط است که پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به پایان برسد و زمینه بهره‌برداری کامل از این طرح فراهم شود.

به گفته وی، با تکمیل این پروژه، شهرک‌های کاظمی، نصر، فرهنگیان و آرمان در محدوده تهرانسر شمالی از شرایط مناسب‌تری در زمینه فشار و کیفیت آب برخوردار خواهند شد.