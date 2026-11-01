به گزارش خبرنگار مهر، حجت مومنی، ظهر یکشنبه در نشست مدیران آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق استان، با تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این معاونت در سال تحصیلی جدید، خواستار برنامه‌ریزی عملیاتی و هدفمند مدیران برای اجرای دقیق فعالیت‌های تربیتی در مدارس شد.

وی با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی و تقویت فرهنگ نماز در مدارس، توسعه مدارس حفظ قرآن کریم و افزایش پوشش برنامه‌های قرآنی را از اهداف پیش‌رو عنوان کرد و گفت: پوشش ۲۰ درصدی مدارس در برنامه‌های حفظ قرآن کریم، راه‌اندازی هیئت‌های دانش‌آموزی در ۳۰ درصد مدارس و برگزاری نماز جماعت در ۶۰ درصد مدارس از جمله برنامه‌های این حوزه است.

مومنی همچنین برگزاری مجالس نماز دانش‌آموزی در سطح مدارس و اجرای ۲۴ همایش منطقه‌ای را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه قرآن، عترت و نماز برشمرد و بر ضرورت توجه مدیران به اجرای منظم و اثربخش این فعالیت‌ها تأکید کرد.

هدف‌گذاری برای مشارکت ۸۰ هزار دانش‌آموز در جشنواره فرهنگی و هنری فردا

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه با تشریح برنامه‌های فرهنگی و هنری، از هدف‌گذاری برای مشارکت ۸۰ هزار دانش‌آموز استان در جشنواره فرهنگی و هنری فردا خبر داد و اظهار کرد: حضور ۸ هزار دانش‌آموز در برنامه پرسش مهر ریاست‌جمهوری و پوشش ۳۰ درصدی دانش‌آموزان در رویداد لیگ جت با محوریت جهاد تبیین نیز در شمار اهداف این معاونت قرار دارد.

وی اردوهای راهیان نور، راهیان پیشرفت و اردوهای علمی و تفریحی را از ظرفیت‌های مهم تربیتی مدارس دانست و بر استفاده هدفمند از این برنامه‌ها برای تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.

مومنی با اشاره به ضرورت تقویت کنشگری دانش‌آموزان، خواستار فراهم کردن زمینه حضور فعال و هدفمند آنان در اجتماعات و برنامه‌های فرهنگی شد و گفت: باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف، از جمله قرائت قرآن، اجرای برنامه، مقاله‌خوانی و فعالیت‌های هنری، به‌درستی استفاده شود.

شبکه شاد و پایگاه پرورش ایران؛ ظرفیت تولید محتوای تربیتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه شاد و پایگاه «پرورش ایران» را از ظرفیت‌های مهم برای تولید، انتشار و تبادل محتوای تربیتی دانست و بر بهره‌گیری بیشتر مدارس از این بسترها تأکید کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان همچنین استفاده از بسته‌های رایگان نمایشگاهی «ایران‌مون» را فرصتی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مدارس عنوان کرد و خواستار بهره‌برداری مناسب مدیران و معاونان پرورشی از این ظرفیت شد.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی مربیان و مشاوران

مومنی توانمندسازی مربیان تربیتی و مشاوران مدارس را از دیگر اولویت‌های معاونت پرورشی و فرهنگی برشمرد و بر ضرورت ارتقای توان تخصصی نیروهای فعال در حوزه تربیتی و مشاوره‌ای تأکید کرد.

وی اجرای برنامه‌های طرح نماد در شهرستان‌های ازنا، بروجرد و دلفان، اجرای طرح تکاد با هدف پیشگیری از اعتیاد، مدیریت فوریت‌های روانی‌اجتماعی و تقویت خط ملی ۱۵۵۰ را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه پیشگیری و مراقبت اجتماعی عنوان کرد.

توسعه تشکل‌های دانش‌آموزی با اجرای طرح «نقشینه»

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های جمعی و تشکیلاتی، اجرای طرح «نقشینه؛ هر دانش‌آموز یک تشکل» را فرصتی برای افزایش مسئولیت‌پذیری و تقویت نقش‌آفرینی آنان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت ۵۵ هزار نفری سازمان دانش‌آموزی و ۱۴ هزار نفری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، بر ضرورت فعال‌سازی و استفاده مؤثر از ظرفیت این تشکل‌ها در اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی تأکید کرد.

مومنی توسعه فعالیت‌های تشکیلاتی را زمینه‌ای برای حضور مؤثرتر دانش‌آموزان در برنامه‌های مدرسه و جامعه دانست و خواستار توجه مدیران به فراهم کردن فرصت مشارکت و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان شد.

رزمایش جان‌فدا و برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدا و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در این برنامه، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، پویش نومیدان و اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی را از برنامه‌های مهم پیش‌رو عنوان کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش لرستان در پایان بر ضرورت هماهنگی مدیران شهرستان‌ها و مناطق با معاونان پرورشی مدارس برای اجرای منسجم برنامه‌ها تأکید کرد و خواستار تبدیل اهداف و سیاست‌های اعلام‌شده به فعالیت‌های عملیاتی و قابل اجرا در سطح مدارس شد.