  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

ترشیزی: کلاس درس امروز، سنگر جهاد علمی و تربیتی دانش‌آموزان است

ترشیزی: کلاس درس امروز، سنگر جهاد علمی و تربیتی دانش‌آموزان است

گرگان- مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در جهاد علمی، درس‌خواندن، تقویت باورهای دینی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را مهم‌ترین وظیفه نسل آینده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، هفته پدافند غیرعامل و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی و پدافند غیرعامل با حضور سرهنگ دوم پاسدار حسن ترشیزی، مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان، در دبستان آمین نواخته شد.

ترشیزی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و شهدای مدرسه میناب، بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به تحصیل، تقویت معنویت و پایبندی به اعتقادات اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در عرصه پیشرفت و دفاع از کشور اظهار کرد: امروز کلاس‌های درس، میز و نیمکت‌های شما همان سنگرهای دفاع مقدس هستند و مدیران و معلمان در جایگاه فرماندهان، مسیر حرکت شما را هدایت می‌کنند.

مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان افزود: دانش‌آموزان نیز رزمندگان عرصه جهاد علمی و تربیتی هستند و با تلاش در مسیر علم‌آموزی، پرورش باورهای دینی و کسب مهارت می‌توانند در ساختن آینده کشور نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این مراسم، زنگ استکبارستیزی و پدافند غیرعامل با حضور مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان در دبستان آمین نواخته شد.

کد مطلب 6996404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها