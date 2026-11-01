به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی، هفته پدافند غیرعامل و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی و پدافند غیرعامل با حضور سرهنگ دوم پاسدار حسن ترشیزی، مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان، در دبستان آمین نواخته شد.

ترشیزی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و شهدای مدرسه میناب، بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به تحصیل، تقویت معنویت و پایبندی به اعتقادات اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در عرصه پیشرفت و دفاع از کشور اظهار کرد: امروز کلاس‌های درس، میز و نیمکت‌های شما همان سنگرهای دفاع مقدس هستند و مدیران و معلمان در جایگاه فرماندهان، مسیر حرکت شما را هدایت می‌کنند.

مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان افزود: دانش‌آموزان نیز رزمندگان عرصه جهاد علمی و تربیتی هستند و با تلاش در مسیر علم‌آموزی، پرورش باورهای دینی و کسب مهارت می‌توانند در ساختن آینده کشور نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این مراسم، زنگ استکبارستیزی و پدافند غیرعامل با حضور مدیر سازمان بسیج رسانه گلستان در دبستان آمین نواخته شد.