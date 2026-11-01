جوادی: استانداردسازی باید از پژوهش به تولید و خلق ارزش منتهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ جوادی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی در قزوین، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد کشور در حوزه استانداردسازی اظهار کرد: ایران نباید صرفاً مصرف‌کننده استانداردهای تدوین‌شده در جهان باشد، بلکه باید با اتکا به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود در شکل‌دهی به استانداردهای آینده نیز نقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه استاندارد ملی برای آینده استانداردسازی کشور برنامه‌ریزی می‌کند، افزود: این مجموعه باید در کنار انجام وظایف تخصصی خود، نقش پیشران داشته باشد و زمینه مشارکت مؤثرتر جامعه علمی و صنعتی را در تدوین و توسعه استانداردها فراهم کند.

آموزش مستمر؛ ضرورت عبور از چالش‌های نسل جدید

رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی ایران با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی دانش در واحدهای تولیدی گفت: بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ توان رقابتی خود باید تحولات جهانی و نیازهای جدید را بشناسند و آموزش نیروی انسانی را به‌عنوان بخشی از فرایند توسعه جدی بگیرند.

جوادی با اشاره به تغییر نسل نیروی کار و ضرورت انتقال تجربه میان کارکنان افزود: تقویت آموزش می‌تواند به عبور از چالش‌های نسلی کمک کند و شرکت‌ها را از مجموعه‌هایی متکی به تجربه افراد محدود، به بنگاه‌هایی بین‌نسلی و برخوردار از دانش انباشته تبدیل کند.

استاندارد باید با تحولات فناوری همراه شود

وی استاندارد را ابزاری برای تقویت توانمندی‌های ملی و ایجاد زمینه امید و پیشرفت دانست و اظهار کرد: سازمان‌های فعال در این حوزه باید به مجموعه‌هایی یادگیرنده تبدیل شوند؛ چراکه جهان با سرعت در حال تغییر است و تحولات فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بسیاری از قواعد و شیوه‌های فعالیت را دگرگون کرده است.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی ایران تأکید کرد: کشور برای عقب نماندن از این تحولات باید دانش و توان تخصصی خود را ارتقا دهد و استانداردسازی را با نیازهای جدید صنعت، فناوری و تولید هماهنگ کند.

جوادی در پایان با قدردانی از تلاشگران عرصه استاندارد ابراز امیدواری کرد با سرمایه‌گذاری بیشتر بر دانش، آموزش و توانمندی نسل جوان، مسیر عبور از دشواری‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های تازه پیش روی کشور هموار شود و ظرفیت‌های علمی به بهبود تولید و خلق ارزش در اقتصاد ملی بینجامد.