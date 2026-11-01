اختصاص اعتبارات پدافند غیرعامل باید هدفمند دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان زنجان، با اشاره به ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار کرد: پیشگیری از آسیب‌های احتمالی مستلزم شناسایی دقیق نقاط ضعف، تدوین برنامه‌های عملیاتی و اختصاص منابع مالی متناسب برای رفع مشکلات زیرساختی است.

وی با بیان اینکه آمادگی دستگاه‌ها نباید صرفاً بر اساس گزارش‌های اداری ارزیابی شود، افزود: تجهیزات و امکانات پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری باید از نظر عملکرد واقعی مورد آزمایش قرار گیرند و دستگاه‌های مسئول از توان عملیاتی مجموعه خود برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی اطمینان حاصل کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، حوزه‌های آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، ارتباطات، حمل‌ونقل و خدمات شهری را از بخش‌های ضروری برای استمرار خدمت‌رسانی دانست و بر لزوم شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین در این بخش‌ها تأکید کرد.

صادقی در ادامه گزارشی از عملکرد مجموعه‌های پدافند غیرعامل استان ارائه کرد و گفت: تعداد جلسات شوراهای پدافند غیرعامل شهرستان‌ها از ۲۱ جلسه در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ جلسه در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر افزایش حدود ۸۰ درصدی فعالیت این شوراهاست. همچنین حدود ۸۰ درصد مصوبات آنها اجرایی شده است.

وی افزود: تعداد کارگروه‌های تخصصی پدافند غیرعامل استان نیز از ۲۶ به ۳۵ کارگروه افزایش یافته و ۸۶ درصد مصوبات آنها به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته معاون استاندار زنجان، جلسات قرارگاه‌های عملیاتی در حوزه‌های شیمیایی، امنیت غذایی، زیرساختی و مردم‌محور نیز از ۱۴ جلسه به ۳۴ جلسه افزایش یافته و میزان اجرای مصوبات این قرارگاه‌ها به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

وی همچنین از افزایش دوره‌های آموزشی حضوری از ۸۱ به ۸۵ مورد و نشست‌های عمومی، رسانه‌ای و تخصصی از ۸۹ به ۹۶ مورد خبر داد و با اشاره به کاهش تعداد رزمایش‌ها در دوره مورد گزارش، بر ضرورت استمرار این برنامه‌ها برای سنجش میزان آمادگی واقعی دستگاه‌ها تأکید کرد.

صادقی با اشاره به انجام ۱۷ بازدید از مراکز پرخطر شیمیایی در سال گذشته، ساماندهی پناهگاه‌های شهری و فضاهای اسکان اضطراری و موقت را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: تعداد این فضاهای ساماندهی‌شده از ۱۷ مورد به ۲۲۸ مورد افزایش یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایداری خدمات زیربنایی اظهار کرد: ظرفیت مولدهای برق اضطراری دستگاه‌های اجرایی استان از ۶۰ به ۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نیز به ۴۲ مگاوات رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۴۲ توافق‌نامه در زمینه اختصاص دو درصد اعتبارات پدافند غیرعامل در چارچوب ماده ۲۰ اساسنامه منعقد شده و موضوع استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری نیز در قالب دستورالعمل شهید آبشناسان پیگیری شده است.

صادقی با تأکید بر لزوم دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها گفت: این برنامه باید تا تحقق کامل اهداف ادامه یابد و توسعه نانوایی‌های سیار نیز با هدف افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی دنبال شود.

ذخایر کالاهای اساسی باید در نقاط مختلف استان توزیع شود

وی با اشاره به تجربه مدیریت تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اظهار کرد: در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، جمعیت استان زنجان به دلیل حضور بخشی از مهاجران از تهران حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، اما با مدیریت دستگاه‌های مسئول، کمبود قابل توجهی در تأمین آرد، نان، گوشت، مرغ و سایر اقلام ضروری ایجاد نشد.

معاون استاندار زنجان ادامه داد: حفظ این وضعیت مستلزم پایش مستمر ذخایر راهبردی، دارو، تجهیزات پزشکی و سوخت و اطمینان از امکان توزیع آنها در شرایط اضطراری است.

وی پراکندگی محل نگهداری ذخایر را یکی از الزامات پدافند غیرعامل دانست و افزود: تجربه توزیع ذخایر آرد و گندم در شهرستان‌های مختلف استان نشان داد که تمرکززدایی از محل نگهداری کالاهای اساسی می‌تواند احتمال آسیب‌پذیری ذخایر را کاهش دهد.

صادقی یکی از اولویت‌های فوری دستگاه‌های مسئول را آماده‌سازی پناهگاه‌ها و اماکن اسکان اضطراری عنوان کرد و گفت: شهرداران و فرمانداران باید با بازدید میدانی از این فضاها، ظرفیت واقعی، امکانات و نواقص احتمالی آنها را مشخص کنند.

وی افزود: ضروری است ظرف دو تا سه روز آینده وضعیت پناهگاه‌ها و اماکن پیش‌بینی‌شده برای اسکان اضطراری به‌طور دقیق بررسی و گزارش نواقص و کمبودها ارائه شود تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات و آماده‌سازی این اماکن انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان تأکید کرد: صرف شناسایی مکان‌های اسکان اضطراری کافی نیست و این فضاها باید از نظر تجهیزات، امکانات رفاهی و قابلیت بهره‌برداری در شرایط بحران مورد ارزیابی عملیاتی قرار گیرند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت سایبری را از محورهای مهم پدافند غیرعامل دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن شناسایی نقاط ضعف سامانه‌های اطلاعاتی، از داده‌های حیاتی پشتیبان‌گیری کرده و برای استمرار فعالیت در صورت بروز اختلالات سایبری و ارتباطی، راهکارهای جایگزین داشته باشند.

وی با بیان اینکه اختلال در سامانه‌های اطلاعاتی می‌تواند روند ارائه خدمات عمومی را مختل کند، افزود: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت خود برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا برای حفاظت از اطلاعات و تداوم فرآیندهای ضروری تدوین کند.

معاون استاندار زنجان همچنین خواستار استمرار رزمایش‌های تخصصی پدافند غیرعامل شد و گفت: این رزمایش‌ها باید با هدف شناسایی نقاط ضعف، بررسی میزان هماهنگی دستگاه‌ها و سنجش توان عملیاتی برگزار شوند و نتایج آنها مبنای اصلاح فرآیندها و رفع نواقص قرار گیرد.

اختصاص اعتبارات پدافند غیرعامل باید هدفمند دنبال شود

صادقی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل اظهار کرد: سازمان پدافند غیرعامل کشور باید از طریق تعامل با دولت و مجلس، موضوع اختصاص دو درصد اعتبارات دستگاه‌ها به این حوزه را پیگیری کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در پدافند غیرعامل اقدامی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت‌ها و دارایی‌های عمومی است و می‌تواند از تحمیل خسارات و هزینه‌های سنگین در زمان وقوع بحران جلوگیری کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت هزینه‌کرد هدفمند این اعتبارات خاطرنشان کرد: طرح‌هایی باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند که بیشترین تأثیر را در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری خدمات عمومی داشته باشند.

وی در پایان خواستار شناسایی و اعلام شفاف نقاط آسیب‌پذیر دستگاه‌ها، تعیین مسئول مشخص برای رفع نواقص و تدوین برنامه‌های اجرایی دارای زمان‌بندی و منابع مالی شد و گفت: دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل استان باید با ایجاد سازوکار پایش مستمر، روند اجرای مصوبات و میزان پیشرفت اقدامات دستگاه‌ها را در نشست‌های آتی بررسی کند.

صادقی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش منظم فرمانداران از وضعیت پدافند غیرعامل شهرستان‌ها تأکید کرد و یادآور شد: ارتقای آمادگی استان در برابر تهدیدات احتمالی نیازمند هماهنگی مستمر، نظارت مؤثر و اقدام عملی پیش از وقوع بحران است.