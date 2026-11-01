به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به شرایط حساس و ضرورت حفظ آمادگی مجموعه انتظامی در ایام جنگ، اظهار کرد: کارکنان انتظامی با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری، با تمام توان در مسیر صیانت از امنیت عمومی و مقابله با جرایم تلاش می‌کنند و خدمت به مردم را وظیفه و رسالت خود می‌دانند.

وی با تأکید بر هوشمندی و آمادگی پلیس در کنترل جرایم افزود: عملکرد مجموعه انتظامی در شرایط حساس، نیازمند آمادگی مستمر، هوشیاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با جرایم و حفظ آرامش عمومی است.

روحیه ایثارگری؛ سرمایه ارزشمند مجموعه انتظامی

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ماهیت و رسالت مجموعه انتظامی، این نهاد را مجموعه‌ای پویا و برخاسته از فرهنگ ایثار، فداکاری و خودگذشتگی توصیف کرد و گفت: کارکنان پلیس با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و معنوی و اتکا به روحیه جهادی، پاسداری از امنیت و آرامش جامعه را رسالتی خطیر و افتخاری بزرگ می‌دانند.

سردار هاشمی‌فر، ایمان و معنویت را از پشتوانه‌های مهم خدمت در مجموعه انتظامی دانست و بر نقش این مؤلفه‌ها در تقویت انگیزه، مسئولیت‌پذیری و تعهد کارکنان برای انجام مأموریت‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: روحیه دینی، معنوی و ایثارگری کارکنان پلیس از سرمایه‌های ارزشمند این مجموعه در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم است و تقویت این روحیه، زمینه‌ساز استمرار خدمت‌رسانی مسئولانه به جامعه خواهد بود.

تلفیق هوشمندی عملیاتی و معنویت برای تأمین امنیت پایدار

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه، تلفیق هوشمندی عملیاتی با ایمان و معنویت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای ارتقای امنیت پایدار دانست و تأکید کرد: مجموعه انتظامی با تکیه بر این ظرفیت‌ها، صیانت از امنیت عمومی و خدمت صادقانه به مردم را دنبال می‌کند.

هاشمی‌فر در این دیدار، هوشمندی پلیس در کنترل جرایم و آمادگی کارکنان در شرایط حساس را جلوه‌ای از اقتدار انتظامی و تعهد این مجموعه به خدمتگزاری مردم عنوان کرد.