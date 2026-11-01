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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

سردار هاشمی‌فر: هوشمندی پلیس در کنترل جرایم جلوه اقتدار انتظامی است

سردار هاشمی‌فر: هوشمندی پلیس در کنترل جرایم جلوه اقتدار انتظامی است

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر آمادگی و هوشمندی مجموعه انتظامی در کنترل جرایم طی ایام جنگ، ایمان، بصیرت و روحیه ایثارگری کارکنان پلیس را از سرمایه‌های ارزشمند این مجموعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به شرایط حساس و ضرورت حفظ آمادگی مجموعه انتظامی در ایام جنگ، اظهار کرد: کارکنان انتظامی با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری، با تمام توان در مسیر صیانت از امنیت عمومی و مقابله با جرایم تلاش می‌کنند و خدمت به مردم را وظیفه و رسالت خود می‌دانند.

وی با تأکید بر هوشمندی و آمادگی پلیس در کنترل جرایم افزود: عملکرد مجموعه انتظامی در شرایط حساس، نیازمند آمادگی مستمر، هوشیاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با جرایم و حفظ آرامش عمومی است.

روحیه ایثارگری؛ سرمایه ارزشمند مجموعه انتظامی

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ماهیت و رسالت مجموعه انتظامی، این نهاد را مجموعه‌ای پویا و برخاسته از فرهنگ ایثار، فداکاری و خودگذشتگی توصیف کرد و گفت: کارکنان پلیس با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و معنوی و اتکا به روحیه جهادی، پاسداری از امنیت و آرامش جامعه را رسالتی خطیر و افتخاری بزرگ می‌دانند.

سردار هاشمی‌فر، ایمان و معنویت را از پشتوانه‌های مهم خدمت در مجموعه انتظامی دانست و بر نقش این مؤلفه‌ها در تقویت انگیزه، مسئولیت‌پذیری و تعهد کارکنان برای انجام مأموریت‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: روحیه دینی، معنوی و ایثارگری کارکنان پلیس از سرمایه‌های ارزشمند این مجموعه در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم است و تقویت این روحیه، زمینه‌ساز استمرار خدمت‌رسانی مسئولانه به جامعه خواهد بود.

تلفیق هوشمندی عملیاتی و معنویت برای تأمین امنیت پایدار

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه، تلفیق هوشمندی عملیاتی با ایمان و معنویت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای ارتقای امنیت پایدار دانست و تأکید کرد: مجموعه انتظامی با تکیه بر این ظرفیت‌ها، صیانت از امنیت عمومی و خدمت صادقانه به مردم را دنبال می‌کند.

هاشمی‌فر در این دیدار، هوشمندی پلیس در کنترل جرایم و آمادگی کارکنان در شرایط حساس را جلوه‌ای از اقتدار انتظامی و تعهد این مجموعه به خدمتگزاری مردم عنوان کرد.

کد مطلب 6996410

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