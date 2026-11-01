به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان خبر داد: در نخستین هفته اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم»، چهار پرونده مهم و قابل مصالحه در حوزه‌های قضایی سمنان و دامغان با پیگیری همکاران قضایی و اداری و تلاش اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش انجامید.

وی با اشاره به ارزش مالی و اهمیت این پرونده‌ها از نظر نوع اختلاف و تعدد اصحاب دعوا افزود: بخشی از پرونده‌ها در شعبه نهم شورای حل اختلاف سمنان و بخشی دیگر در شعبه ششم شورای حل اختلاف دامغان رسیدگی شد و با استفاده از ظرفیت گفتگو و میانجی‌گری، زمینه توافق میان طرفین فراهم آمد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ارزش مجموع این پرونده‌ها ۱۴۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان بوده است، یادآور شد: دستیابی به سازش در این پرونده‌ها علاوه بر پایان دادن به اختلافات موجود، از ادامه روند دعاوی قضایی و پیامدهای ناشی از استمرار اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد.

اکبری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه اظهار داشت: پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» فرصتی برای پایان دادن به کدورت‌ها، تقویت همدلی و گسترش فرهنگ صلح و سازش با تأسی به آموزه‌های اخلاقی و انسانی حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی ادامه داد: شهروندانی که از نظر قانونی امکان گذشت از حقوق خود را دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت معنوی، برای حل اختلافات، تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه آرامش و سازش اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از تلاش کارکنان قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی سمنان و دامغان قدردانی کرد و بر توسعه اجرای این پویش و استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات در سطح استان تأکید کرد.