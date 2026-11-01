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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

سازش ۴پرونده مالی سمنان و دامغان با پویش«به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم»

سازش ۴پرونده مالی سمنان و دامغان با پویش«به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم»

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از سازش چهار پرونده مالی در حوزه‌ قضایی سمنان و دامغان خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» به توافق طرفین منتهی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان خبر داد: در نخستین هفته اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم»، چهار پرونده مهم و قابل مصالحه در حوزه‌های قضایی سمنان و دامغان با پیگیری همکاران قضایی و اداری و تلاش اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش انجامید.

وی با اشاره به ارزش مالی و اهمیت این پرونده‌ها از نظر نوع اختلاف و تعدد اصحاب دعوا افزود: بخشی از پرونده‌ها در شعبه نهم شورای حل اختلاف سمنان و بخشی دیگر در شعبه ششم شورای حل اختلاف دامغان رسیدگی شد و با استفاده از ظرفیت گفتگو و میانجی‌گری، زمینه توافق میان طرفین فراهم آمد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ارزش مجموع این پرونده‌ها ۱۴۱ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان بوده است، یادآور شد: دستیابی به سازش در این پرونده‌ها علاوه بر پایان دادن به اختلافات موجود، از ادامه روند دعاوی قضایی و پیامدهای ناشی از استمرار اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد.

اکبری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه اظهار داشت: پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» فرصتی برای پایان دادن به کدورت‌ها، تقویت همدلی و گسترش فرهنگ صلح و سازش با تأسی به آموزه‌های اخلاقی و انسانی حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی ادامه داد: شهروندانی که از نظر قانونی امکان گذشت از حقوق خود را دارند، می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت معنوی، برای حل اختلافات، تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی و فراهم کردن زمینه آرامش و سازش اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین از تلاش کارکنان قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضایی سمنان و دامغان قدردانی کرد و بر توسعه اجرای این پویش و استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات در سطح استان تأکید کرد.

کد مطلب 6996411

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