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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

معرفی اعضای هیئت انتخاب آثار جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

معرفی اعضای هیئت انتخاب آثار جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

اعضای هیئت انتخاب آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی و بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، امیر مشهدی‌عباس، کاوه مهدوی، مصطفی کولیوندی، احمد صمیمی و اسماعیل پاشایی به ‌عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار نوزدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از فاتح بادپروا دبیر جشنواره، حکم گرفتند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر مریوان و انجمن هنرهای نمایشی از ٢ تا ۶ آذر به دبیری فاتح بادپروا در شهر مریوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6996448

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