به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی ظهر یکشنبه در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی تاکستان اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی که ۲۲۰ مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، از جایگاه قابل‌توجهی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی تاکستان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه باشد، افزود: وجود ۲۸ هزار هکتار باغ انگور و تولید سالانه بیش از ۵۰ هزار تن کشمش، در کنار پیشینه تاریخی شهرستان، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و جذب بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

فرماندار تاکستان مرمت، حفاظت و احیای بناهای تاریخی را از ضرورت‌های این حوزه برشمرد و بر ساماندهی محوطه پیش‌تاریخی خله‌کوه با قدمتی بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ سال تأکید کرد.

سلمانی تعیین تکلیف وضعیت این محوطه و تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی را ضروری دانست و خواستار توجه ویژه به این اثر تاریخی شد.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات مجموعه میراث فرهنگی استان و شهرستان، بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از آثار تاریخی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های شهرستان تأکید کرد.

این دیدار با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، معاونان وی و مرتضی رحمانی، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تاکستان، در فرمانداری برگزار شد.