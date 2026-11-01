محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، سامانه بارشی از ظهر روز دوشنبه وارد استان می‌شود و تا اواخر وقت روز سه‌شنبه در مناطق مختلف استان فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: تمامی مناطق استان زنجان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و بارش باران، رگبارهای گاه‌به‌گاه همراه با رعدوبرق و احتمال بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار بیان کرد: مه‌آلودگی و افزایش موقت سرعت وزش باد، به‌ویژه در ارتفاعات، از دیگر شرایط جوی پیش‌بینی‌شده در مدت فعالیت این سامانه است.

احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها

رحمان‌نیا با اشاره به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی گفت: آب‌گرفتگی موقت معابر، سیلابی شدن برخی مسیل‌ها، خطر اصابت صاعقه، لغزندگی معابر و کاهش دید افقی ناشی از مه‌آلودگی از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از شهروندان خواست از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در شرایط نامساعد جوی، از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی، بر ضرورت احتیاط در سفرهای برون‌شهری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، تأکید کرد.

رحمان‌نیا همچنین آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مواجهه با پیامدهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی را ضروری دانست و از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.