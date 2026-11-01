فولاد سومین پیروزی متوالی خود را در لیگ برتر فوتسال بانوان کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور ظهر امروز پیگیری شد و تیم فولاد هرمزگان نماینده استان هرمزگان در سالن تلاش کرمان به مصاف تیم پارسه این شهر رفت.

در این دیدار شاگردان کلثوم دارا با گل‌های وجیهه صادقی و مهسا عرب موفق شدند حریف کرمانی خود را شکست دهند و سومین برد متوالی‌شان را در این رقابت‌ها به ثبت برسانند.

نماینده فوتسال بانوان هرمزگان با کسب این پیروزی ۹ امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به پالایش نفت آبادان در جایگاه دوم گروه دوم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

تیم فولاد هرمزگان در هفته چهارم این رقابت‌ها در بندرعباس میزبان تیم نور ملارد خواهد بود.

قضاوت این دیدار بر عهده پریا سلیمانی، فروغ تنکابنی، الهام ایلاقی، فاطمه کارگر و زهرا عبداللهی بود و مهدیه رشیدی‌رنجبر نیز به عنوان ناظر این مسابقه حضور داشت.