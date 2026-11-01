به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد ظرفیت تخصصی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه صنایع مادر و شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده است. بر اساس این توافق، پردیس اصفهان پارک فاوا میزبان آزمایشگاهی خواهد بود که با تمرکز بر هوش مصنوعی، امنیت صنعتی و افتا، زمینه انتقال دانش فنی، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و توسعه محصولات بومی را فراهم می‌کند.

ارائه خدمات تخصصی ارزیابی و آزمون‌های امنیتی

ارزیابی انطباق سامانه‌ها با استانداردهای ملی و بین‌المللی، آزمون نفوذپذیری، اعتبارسنجی و سنجش تاب‌آوری سامانه‌های اسکادا و تجهیزات اینترنت اشیای صنعتی از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده در این آزمایشگاه است.

همچنین ارائه تأییدیه‌های امنیتی در حوزه افتا، ممیزی امنیتی شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی و ارائه راهکارهای اختصاصی دفاع سایبری برای سامانه‌های پایش صنعتی در زمره مأموریت‌های فنی این مرکز قرار دارد.

توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع

در بخش هوش مصنوعی، ارزیابی کیفیت مدل‌ها، پردازش داده‌های کلان صنعتی، استقرار سامانه‌های بینایی ماشین برای کنترل کیفیت و به‌کارگیری پردازش زبان و داده‌کاوی در سامانه‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از جمله خدمات آزمایشگاه خواهد بود.

توسعه الگوریتم‌های هوشمند برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌های بزرگ صنعتی، پیاده‌سازی زیرساخت‌های کلان‌داده، طراحی سامانه‌های پیش‌بینی خرابی تجهیزات و ارائه خدمات محاسبات سریع به پژوهشگران و فناوران نیز در برنامه این مجموعه پیش‌بینی شده است.

مشاوره، آموزش و انتقال فناوری به صنایع

این مرکز علاوه بر خدمات آزمایشگاهی، در زمینه انتقال فناوری، مشاوره برای تدوین استانداردهای دفاع در عمق، مدیریت مخاطرات سایبری سامانه‌های صنعتی و آموزش نیروی انسانی متخصص نیز فعالیت خواهد کرد.

شبیه‌سازی حملات صنعتی و ارائه الگوهای هوشمندسازی برای خطوط تولید فولاد، تأسیسات حیاتی، حوزه مخابرات و صنایع نیروگاهی اصفهان از دیگر محورهای همکاری در این تفاهم‌نامه است.

فناوری کوانتومی در افق توسعه آزمایشگاه

بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز، ایجاد و گسترش آزمایشگاه فناوری کوانتومی با تمرکز بر حوزه‌هایی همچون رمزنگاری کوانتومی و پساکوانتومی نیز در افق فعالیت‌های آن قرار دارد. ارتقای سطح هوشمندسازی صنایع از دیگر اهداف کلان پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه است.

اجرای این طرح بر پایه مدل‌های بهره‌برداری چابک، مشارکت کارگزار استانی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت تسهیلات اعتبار مالیاتی دنبال می‌شود. همچنین شورای راهبری مشترک، مسئولیت نظارت بر انطباق خدمات آزمایشگاه با نیازهای عملیاتی صنایع و الزامات زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال را بر عهده خواهد داشت.