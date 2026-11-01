به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر یکشنبه در سومین جلسه استانی قرارگاه بعثت با قدردانی از همراهی مسئولان و مجموعه‌های مختلف استان اظهار کرد: استمرار تجمعات مردمی از راهبردهای اساسی در شرایط کنونی است و نباید اجازه داد این حرکت با گذشت زمان یا کاهش توجه دستگاه‌ها دچار وقفه شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت مردمی این اجتماعات افزود: تجمعات نباید به برنامه‌هایی تشریفاتی و نمایشی تبدیل شوند، چراکه نقطه قوت و عامل اثرگذاری آنها، برخاستن از بطن جامعه، سادگی و حضور داوطلبانه مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه مسئولان در کنار مردم نقش پشتیبانی و تسهیل‌گری دارند، تصریح کرد: مردمی بودن برنامه‌ها به معنای کنار گذاشتن ظرفیت دستگاه‌های اجرایی نیست و مجموعه‌های دولتی و نهادها نیز با استفاده از امکانات و توان خود باید در استمرار این حرکت مشارکت داشته باشند.

فعال‌سازی قرارگاه‌های بعثت در شهرستان‌ها

پورذهبی یکی از محورهای مهم این نشست را تقویت فعالیت قرارگاه‌های بعثت در شهرستان‌های استان عنوان کرد و گفت: لازم است جلسات این قرارگاه در همه شهرستان‌ها تشکیل شود و مسائل، ظرفیت‌ها و راهکارهای تقویت تجمعات با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران به‌صورت میدانی بررسی شود.

وی افزود: آمادگی داریم به همراه اعضای قرارگاه مرکزی در جلسات شهرستانی حضور پیدا کنیم تا ضمن بررسی مشکلات هر منطقه، زمینه هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های محلی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به تجربه واگذاری میزبانی هفتگی تجمعات سنندج به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اظهار کرد: مشارکت مجموعه‌هایی مانند اوقاف و آموزش‌وپرورش موجب تنوع در برنامه‌ها و فراهم شدن زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها، دانش‌آموزان و نوجوانان شده است.

وی پیشنهاد کرد این الگو در سایر شهرستان‌ها نیز اجرا شود و دستگاه‌هایی که تجربه میزبانی تجمعات را در سنندج دارند، برای انتقال تجربیات و کمک به رونق این برنامه‌ها در شهرستان‌ها مشارکت کنند.

تأکید بر وحدت‌آفرینی و محتوای مناسب تجمعات

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به محتوای برنامه‌ها و انتخاب سخنرانان را ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت شخصیت‌های توانمند، اثرگذار و وحدت‌آفرین استان و سایر مناطق کشور برای غنای محتوایی تجمعات استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام اجتماعی افزود: در انتخاب سخنرانان و محتوای ارائه‌شده باید دقت کافی صورت گیرد و از طرح مباحثی که زمینه تضعیف همدلی و وحدت را فراهم می‌کند، پرهیز شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر حفظ برگزاری تجمعات در فضای باز با وجود سردی هوا تأکید کرد و گفت: باید با پیش‌بینی تدابیر لازم، امکان استمرار این برنامه‌ها فراهم شود؛ ضمن اینکه مدیریت زمان و کاهش مدت تجمعات می‌تواند به افزایش کیفیت برنامه‌ها و مشارکت بیشتر مردم کمک کند.

تداوم تجمعات نیازمند هم‌افزایی مردم و مسئولان است

وی با بیان اینکه کاهش اهتمام مسئولان می‌تواند بر میزان مشارکت مردم تأثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: هرجا مجموعه‌های اجرایی با جدیت پای کار بوده‌اند، تجمعات نیز با شور و استقبال بیشتری برگزار شده است؛ بنابراین همه مسئولان باید با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در پشتیبانی از این حرکت نقش‌آفرینی کنند.

پورذهبی در پایان از همراهی استاندار، فرمانداران، فرماندهان سپاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید و استمرار تجمعات مردمی در نقاط مختلف استان قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم این حرکت با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجرایی تأکید کرد.