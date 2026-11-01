به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور بعدازظهر یکشنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان به رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در لرستان همچنان ادامه دارد و شرایط جوی در ساعات آینده با افزایش پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه خواهد بود.

وی افزود: طی امروز در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در برخی مناطق، بارش باران و رگبارهای بارشی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد. همچنین در نواحی کوهستانی استان بارش برف دور از انتظار نیست.

هشدار هواشناسی نسبت به مخاطرات بارندگی و رگبارها

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد و نارنجی هواشناسی، نسبت به پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد و گفت: شرایط پیش‌رو می‌تواند مخاطراتی از جمله اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها و کاهش دید افقی را به دنبال داشته باشد.

مرادپور ادامه داد: ایجاد رواناب، آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط و سیلابی شدن مسیل‌ها از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است. همچنین احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، سقوط اشیا و خسارت به برخی سازه‌ها وجود دارد و مه‌آلودگی نیز می‌تواند موجب کاهش میدان دید شود.

تداوم بارش‌های پراکنده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز در برخی نقاط استان وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و رگباری پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان همچنین از احتمال ورود سامانه بارشی دیگری به جو منطقه خبر داد و گفت: در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، از چهارشنبه‌شب سامانه بارشی دیگری وارد منطقه خواهد شد که در صورت تثبیت این شرایط، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

کاهش دما در لرستان از امشب

مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب روند کاهش دما در نقاط مختلف لرستان پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی، مخاطرات ناشی از بارندگی، رعدوبرق، وزش باد و احتمال آب‌گرفتگی و سیلاب را مورد توجه قرار دهند.