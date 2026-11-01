پیروزی دختران فوتسالیست ایران مقابل کاستاریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال دختران ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ برابر کاستاریکا به پیروزی رسید.

شاگردان فاطمه شریف ظهر امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف نماینده کاستاریکا رفتند و موفق شدند این دیدار را با نتیجه سه بر صفر به سود خود به پایان برسانند و رقابت‌های خود را با برد آغاز کنند.

تیم ملی فوتسال دختران ایران در دومین دیدار خود روز سه‌شنبه ۱۲ آبان به مصاف کامرون خواهد رفت.

رقابت‌های فوتسال بازیهای المپیک جوانان داکار از ۹ تا ۲۳ آبان در دو سالن «مجتمع ایبا مار دیوپ» و «داکار آرنا» برگزار می‌شود.