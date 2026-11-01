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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

چهارمین المپیک جوانان - داکار

پیروزی دختران فوتسالیست ایران مقابل کاستاریکا

پیروزی دختران فوتسالیست ایران مقابل کاستاریکا

تیم ملی فوتسال دختران ایران در نخستین مسابقه خود در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر کاستاریکا را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال دختران ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ برابر کاستاریکا به پیروزی رسید.

شاگردان فاطمه شریف ظهر امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف نماینده کاستاریکا رفتند و موفق شدند این دیدار را با نتیجه سه بر صفر به سود خود به پایان برسانند و رقابت‌های خود را با برد آغاز کنند.

تیم ملی فوتسال دختران ایران در دومین دیدار خود روز سه‌شنبه ۱۲ آبان به مصاف کامرون خواهد رفت.

رقابت‌های فوتسال بازیهای المپیک جوانان داکار از ۹ تا ۲۳ آبان در دو سالن «مجتمع ایبا مار دیوپ» و «داکار آرنا» برگزار می‌شود.

کد مطلب 6996521
فریبا جلیل خانی

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