به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر یکشنبه در نشست شورای قرآن استان فارس، با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس برای احیای فعالیت‌های این شورا، بر ضرورت گسترش برنامه‌های قرآنی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم در این عرصه تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با قدردانی از استاندار فارس به دلیل توجه ویژه به شورای قرآن و برگزاری مستقل جلسات آن گفت: برگزاری این نشست با حضور استاندار نشان‌دهنده اهمیت و توجه به قرآن کریم است و فعالیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره جایگاه قرآن در زندگی انسان گفت: تلاش انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری این بوده است که قرآن در همه شئون زندگی مردم در جایگاه نخست قرار بگیرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به سنت‌های مذهبی مردم در احترام به قرآن افزود: در گذشته مردم در مناسبت‌هایی مانند بردن جهیزیه عروس، قرآن را پیش از سایر وسایل وارد خانه می‌کردند که نمادی از اعتقاد به برکت و جایگاه قرآن بود؛ اما امروز باید از این نماد عبور کنیم و قرآن را در عمل و همه عرصه‌های زندگی در جایگاه نخست قرار دهیم.

آیت‌الله دژکام با اشاره به پیشنهاد استاندار فارس درباره تناسب آیات قرائت‌شده با موضوع جلسات و نشست‌های اداری تصریح کرد: اگر این موضوع به‌درستی دنبال شود، به معنای قرار گرفتن قرآن در صدر برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی خود را در مسیر آموزه‌های قرآنی قرار دهند و فعالیت اداره‌ها نیز بر همین اساس باشد.

فعالیت‌های قرآنی نباید به حفظ قرآن محدود شود

وی با تأکید بر ارزش و اهمیت حفظ قرآن کریم بیان کرد: حفظ قرآن فعالیتی بسیار ارزشمند و شریف است، اما نباید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که سایر فعالیت‌های قرآنی تحت‌الشعاع آن قرار بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ادامه داد: جامعه علاوه بر حفظ قرآن، به تلاوت، روخوانی، روان‌خوانی، آموزش مفاهیم و سایر فعالیت‌های قرآنی نیاز دارد و باید برای مشارکت گروه‌های مختلف مردم در این عرصه برنامه‌ریزی شود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ظرفیت دانش‌آموزان و گروه‌های سنی مختلف خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان طیف‌های مختلف دانش‌آموزی و سایر اقشار جامعه را با شیوه‌های متنوع به فعالیت‌های قرآنی جذب کرد.

وی با اشاره به ظرفیت استعدادهای قرآنی در استان افزود: در برنامه‌ای که مقابل دانشگاه شیراز برگزار شد، یکی از قاریان نوجوان به تلاوت قرآن پرداخت و اجرای او مورد توجه حاضران قرار گرفت؛ چنین ظرفیت‌هایی نشان می‌دهد که باید از استعدادهای مختلف قرآنی حمایت کنیم.

امام جمعه شیراز پیشنهاد کرد مسئولان قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و کارشناسان این حوزه، انواع فعالیت‌های قرآنی قابل اجرا را شناسایی و فهرست کنند تا برای همه این فعالیت‌ها برنامه‌ریزی و حمایت لازم صورت گیرد.

مشارکت خیران ظرفیت توسعه فعالیت‌های قرآنی است

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به تجربه حضور خود در فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در مقطعی با دارالقرآن آموزش‌وپرورش همکاری داشتم و برای دانش‌آموزان متون کلاسیک تفسیری، از جمله تفسیرهای فارسی قدیمی، تدریس می‌شد که این مباحث برای دانش‌آموزان جذابیت داشت.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد علاقه‌مندان به قرآن را می‌توان از مسیرهای مختلف جذب کرد و نباید تمام برنامه‌ها را صرفاً بر محور حفظ قرآن طراحی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت آغاز فعالیت‌های مؤثر و خالصانه در حوزه قرآن گفت: مردم باید ببینند که کار واقعی برای قرآن در حال انجام است تا بتوان از ظرفیت مشارکت مردمی نیز بهره گرفت.

وی با اشاره به تجربه مشارکت خیران در توسعه دارالقرآن بیان کرد: در جریان فعالیت این مجموعه، افرادی از مردم برای توسعه آن، منازل خود را وقف کردند که نشان‌دهنده آمادگی مردم برای خدمت به قرآن است.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: نباید فعالیت‌های قرآنی را صرفاً به اعتبارات دولتی یا کمک یک فرد محدود کنیم؛ برکت کار قرآنی و مشارکت مردمی می‌تواند ظرفیت‌هایی فراتر از منابع اولیه در اختیار مجموعه قرار دهد.