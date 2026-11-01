به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهبود، در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش فنی‌وحرفه‌ای اردبیل با هدف تقویت مهارت‌آموزی دانشجویان و نزدیک‌تر شدن آموزش‌های دانشگاهی به نیازهای بازار کار، اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه به امضای مسئولان فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل و عارف جلیلی ایرانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل رسید و زمینه همکاری دو مجموعه در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی را فراهم می‌کند.

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل توسعه آموزش‌های مهارت‌محور در دانشگاه‌ها را یکی از ضرورت‌های نظام آموزش عالی دانست و اظهار کرد: تلفیق ظرفیت‌های علمی دانشگاه با تجربه و تخصص مربیان فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند زمینه ارتقای سطح آموزش‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند را فراهم کند.

بهبود با اشاره به ضرورت انطباق آموزش‌ها با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار افزود: افزایش توانمندی‌های عملی دانشجویان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ورود موفق‌تر فارغ‌التحصیلان به عرصه اشتغال از مهم‌ترین اهداف این همکاری مشترک است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اردبیل همچنین بر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در دو مجموعه برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کاربردی تأکید کرد.

عارف جلیلی ایرانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل نیز با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای آموزشی دانشگاه‌ها بیانکرد: مأموریت دانشگاه‌ها صرفاً به آموزش مباحث نظری و فعالیت‌های پژوهشی محدود نمی‌شود، بلکه آماده‌سازی دانشجویان برای حضور مؤثر در محیط‌های شغلی و حرفه‌ای نیز از مسئولیت‌های مهم مراکز آموزش عالی است.

وی همکاری با اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان را فرصتی برای تقویت آموزش‌های عملی و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی دو مجموعه عنوان کرد و افزود: این تعامل می‌تواند به طراحی دوره‌هایی منطبق با نیازهای بازار کار و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان دانش نظری و مهارت‌های اجرایی منجر شود.

جلیلی ایرانی ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، آموزش مهارتی دانشجویان، تدوین و توسعه استانداردهای آموزشی، استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه و مربیان متخصص فنی‌وحرفه‌ای، اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با مهارت‌آموزی در دستور کار دو طرف قرار دارد.

وی گفت: توسعه این همکاری می‌تواند گامی در جهت کاهش فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و الزامات محیط کار، افزایش قابلیت اشتغال دانش‌آموختگان و تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای اقتصادی و تولیدی استان اردبیل باشد.