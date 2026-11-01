به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی کمیته زنان و خانواده به ریاست دکتر حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص و با حضور دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دستور کار «بررسی فرایند و تدوین برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی خانواده» برگزار شد.

در این نشست، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر تدوین برنامه‌ای منسجم و زمان‌بندی‌شده برای تحقق «سیاست‌های کلی خانواده» به تشریح فرایند و روند طی‌شده در مسیر تهیه برنامه جامع تحقق پرداخت.

در ادامه با استناد به «سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» و «آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تصریح گردید که سیاست‌های کلی باید به برنامه‌ای عملیاتی، مشتمل بر اقدامات مشخص، قابل سنجش و دارای افق زمانی معین تبدیل شود و سهم و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت دقیق تعیین گردد.

در حوزه الزامات تقنینی، بر لزوم پایش جامع قوانین موجود، احصای مقررات مغایر و مزاحم با سیاست‌های کلی، شناسایی خلأهای تقنینی و تعیین قوانین و مقررات اجرایی مورد نیاز برای تحقق کامل سیاست‌ها تأکید شد.

همچنین تدبیر سازوکارهای مؤثر برای اصلاح و تنقیح قوانین مغایر و صیانت از نظام تقنین در برابر تصویب مصوبات ناسازگار با سیاست‌های کلی در آینده، به‌عنوان یکی از محورهای اساسی این فرایند مورد توجه قرار گرفت.

در حوزه اقدامات پشتیبانی و اجرایی نیز تأمین پایدار بودجه و اعتبارات لازم، بازشناسی الزامات ساختاری و تشکیلاتی و تبیین دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی، محور گفت‌وگوها بود.

بر این اساس مقرر گردید ذیل هر یک از بندهای سیاست‌های کلی، مجموعه اقدامات لازم به همراه دستگاه مسئول و زمان‌بندی اجرا احصاء شود تا زمینه نظارت مستمر و ارزیابی میزان پیشرفت برنامه فراهم آید.

بهره‌گیری از چارچوبی واحد و معیار در تدوین برنامه جامع و تنظیم گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها که با تفکیک شفاف میان تکالیف تقنینی و تکالیف پشتیبانی و اجرایی، تصویری روشن از موانع تحقق سیاست‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها را ارائه دهد، نیز مورد توجه قرار گرفت.

در نهایت مقرر گردید برنامه جامع تحقق «سیاست‌های کلی خانواده» توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در دو رکن‎ تقنینی و اجرایی در مدت زمان یکماه تهیه و به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی ارائه شود.