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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

ضرورت تحول در ساختار و فضای کتابخانه‌های عمومی

ضرورت تحول در ساختار و فضای کتابخانه‌های عمومی

ساری - دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تشریح برنامه‌های این نهاد برای تحول در خدمات کتابخانه‌ای بر ضرورت تحول در ساختار و فضای کتابخانه‌های عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده‌ نظربلند بعدازظهر یکشنبه در دیدار با آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی کشور و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد اظهار کرد: توسعه عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی دسترسی برابر مردم به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای از اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و در همین راستا، گسترش شبکه خدمات در مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تحول در ساختار و فضای کتابخانه‌های عمومی افزود: کتابخانه‌ها باید متناسب با نیازهای روز جامعه و تغییر الگوی استفاده مخاطبان بازطراحی شوند و به فضاهایی بانشاط، پویا و متناسب با سلایق و انتظارات گروه‌های مختلف سنی تبدیل شوند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابخانه‌ها را از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و اجتماعی محلات دانست و تصریح کرد: کتابخانه‌های عمومی دیگر صرفاً محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه با ارائه خدمات متنوع و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، به مراکزی برای تعامل، یادگیری و مشارکت شهروندان تبدیل شده‌اند.

نظربلند با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مازندران و گستردگی شبکه کتابخانه‌های عمومی استان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای نیازمند توجه همزمان به فضاهای فیزیکی، تجهیزات، منابع مطالعاتی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی و ترویجی است.

وی همچنین درباره بازدیدهای میدانی از کتابخانه‌های عمومی مازندران در جریان این سفر گفت: در این بازدیدها، وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات، تجهیزات، ظرفیت‌های خدماتی و نیازهای کتابخانه‌ها از نزدیک بررسی شد تا شناخت دقیق‌تری از شرایط موجود برای برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات به دست آید.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه کتابخانه مرکزی ساری اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح فرهنگی شد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی ساری از پروژه‌های مهم فرهنگی مازندران به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و کارکردهای پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه، ضروری است روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

نظربلند تأکید کرد: تکمیل این پروژه مستلزم هم‌افزایی و همکاری جدی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی است و انتظار می‌رود با همراهی استانداری و دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فراهم شود

کد مطلب 6996528

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