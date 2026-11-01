به گزارش خبرنگار مهر، آزاده‌ نظربلند بعدازظهر یکشنبه در دیدار با آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی کشور و برنامه‌های پیش‌روی این نهاد اظهار کرد: توسعه عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی دسترسی برابر مردم به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای از اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و در همین راستا، گسترش شبکه خدمات در مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تحول در ساختار و فضای کتابخانه‌های عمومی افزود: کتابخانه‌ها باید متناسب با نیازهای روز جامعه و تغییر الگوی استفاده مخاطبان بازطراحی شوند و به فضاهایی بانشاط، پویا و متناسب با سلایق و انتظارات گروه‌های مختلف سنی تبدیل شوند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابخانه‌ها را از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و اجتماعی محلات دانست و تصریح کرد: کتابخانه‌های عمومی دیگر صرفاً محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه با ارائه خدمات متنوع و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، به مراکزی برای تعامل، یادگیری و مشارکت شهروندان تبدیل شده‌اند.

نظربلند با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مازندران و گستردگی شبکه کتابخانه‌های عمومی استان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای نیازمند توجه همزمان به فضاهای فیزیکی، تجهیزات، منابع مطالعاتی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی و ترویجی است.

وی همچنین درباره بازدیدهای میدانی از کتابخانه‌های عمومی مازندران در جریان این سفر گفت: در این بازدیدها، وضعیت زیرساخت‌ها، امکانات، تجهیزات، ظرفیت‌های خدماتی و نیازهای کتابخانه‌ها از نزدیک بررسی شد تا شناخت دقیق‌تری از شرایط موجود برای برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات به دست آید.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه کتابخانه مرکزی ساری اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح فرهنگی شد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی ساری از پروژه‌های مهم فرهنگی مازندران به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و کارکردهای پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه، ضروری است روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

نظربلند تأکید کرد: تکمیل این پروژه مستلزم هم‌افزایی و همکاری جدی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی است و انتظار می‌رود با همراهی استانداری و دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه فراهم شود