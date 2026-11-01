به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در رزمایش جانفدایان رسانه‌ای هرمزگان، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های آموزشی و تبیینی در حوزه رسانه، اظهار کرد: هدف از این برنامه، تبیین چارچوبی متفاوت برای کنشگری رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و فعالان این عرصه در راستای ارتقای فعالیت‌های رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش رسانه در تحولات سال‌های اخیر افزود: یکی از دلایل توانایی دشمن در مدیریت فضای رسانه‌ای پس از شکست‌های متعدد، برخورداری از ابزارهای قدرتمند رسانه‌ای و استفاده از آن برای فضاسازی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است؛ ازاین‌رو، لازم است فعالان جبهه انقلاب اسلامی ضمن شناخت این ظرفیت‌ها، الگوی مستقل و متناسب با مبانی فکری و گفتمانی خود را در حوزه رسانه دنبال کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر ضرورت پرهیز از الگوبرداری صرف از شیوه‌های رسانه‌ای دشمن تصریح کرد: نباید تصور کنیم که موفقیت در عرصه رسانه صرفاً به معنای افزایش تعداد دنبال‌کنندگان، اعضای کانال‌ها یا گسترش دامنه مخاطبان است؛ چراکه در الگوی رسانه‌ای مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی، اهداف و معیارهای موفقیت باید فراتر از شاخص‌های کمی تعریف شود.

حسینی ادامه داد: اگر کنشگر انقلاب اسلامی بخواهد در فضای رسانه فعالیت کند، باید مشخص باشد که با چه الگویی پیش می‌رود و چه هدفی را دنبال می‌کند. نمی‌توان بدون توجه به مبانی و ارزش‌های خود، همان شیوه‌هایی را به کار گرفت که بر دروغ، تهمت و ایجاد تفرقه استوار است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به پیوست‌های فکری و اعتقادی در فعالیت‌های رسانه‌ای بیان کرد: در کنار بایدها و نبایدهای معمول در عرصه رسانه، لازم است یک پیوست فرارسانه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد؛ پیوستی که بر مبانی اعتقادی، اصل ولایت و تقویت ارتباطات مؤمنانه استوار باشد.

حسینی، تقویت ارتباطات مؤمنانه را معیار ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دانست و گفت: اگر از صبح تا شب فعالیت رسانه‌ای داشته باشیم، اما در نهایت ارتباطات مؤمنانه ما کاهش پیدا کند، عملاً در این میدان شکست خورده‌ایم. بنابراین، باید بررسی کنیم که فعالیت‌های رسانه‌ای ما تا چه اندازه به تقویت پیوندهای ایمانی، همبستگی و ارتباطات مؤمنانه منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه کنشگری رسانه‌ای در جبهه انقلاب اسلامی باید بر پایه یک الگوی گفتمانی مشخص شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: این الگو بر دو محور اساسی ولایت و ارتباطات مؤمنانه استوار است و ضروری است فعالان رسانه‌ای با شناخت این مبانی، رویکرد خود را در تولید محتوا، ارتباط با مخاطبان و حضور در فضای رسانه بازتعریف کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین با اشاره به حضور کنشگران مسجدی در این برنامه آموزشی، ابراز امیدواری کرد: مباحث و آموزش‌های ارائه‌شده در این نشست بتواند زمینه‌ساز تحول در شیوه فعالیت رسانه‌ای کنشگران مسجدی شود و تفاوت آشکاری میان کنشگری رسانه‌ای مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و فعالیت‌های صرفاً رسانه‌ای ایجاد کند.

وی در پایان با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان و تلاش دست‌اندرکاران برای طراحی و برگزاری این برنامه، بر اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌های اساتید و ایجاد فضای گفت‌وگو و تبادل نظر تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: نتایج این نشست در ارتقای کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای و تقویت رویکردهای مؤمنانه در میان فعالان این عرصه مؤثر باشد.