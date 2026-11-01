به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از برنامه‌های کتاب‌محور و ظرفیت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: در یکی از رویدادهای اخیر کتاب، ۱۷ هزار جلد کتاب به فروش رسید و چهار هزار ثبت سفارش نیز انجام شد که مجموع ارزش فروش کتاب‌ها به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: به‌طور متوسط هر خریدار چهار جلد کتاب تهیه کرده و برای تمامی کتاب‌ها نیز ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده بود که این موضوع در افزایش استقبال مردم تأثیرگذار بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ترکیب سنی بازدیدکنندگان بیان کرد: بیشترین استقبال‌کنندگان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار داشتند که نشان‌دهنده علاقه و مشارکت پرشور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و کتاب‌خوانی است.

سیستان و بلوچستان در رقابت برای پایتخت قرآنی ایران

بلوچ‌زاده در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان گفت: این استان از نظر جامعه حافظان کل قرآن کریم، یکی از ظرفیت‌های برجسته کشور را دارد و به همین دلیل در مسیر انتخاب پایتخت قرآنی ایران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۴۰۰ طرح انتخاب پایتخت قرآنی کشور را آغاز کرده و در حال حاضر، پس از ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی، سیستان و بلوچستان در جمع چهار نامزد نهایی این عنوان قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه انتخاب پایتخت قرآنی کشور در آبان‌ماه انجام می‌شود، از برگزاری جشنواره فضاسازی آیات قرآنی در شهر زاهدان خبر داد و گفت: در این جشنواره، طرح‌ها و ماکت‌هایی با موضوع بهره‌گیری از آیات قرآن کریم در فضاسازی شهری ارائه می‌شود تا آثار برگزیده پس از تأیید نهایی در نقاط مختلف شهر زاهدان جانمایی و نصب شوند.

توسعه زیرساخت‌های سینمایی در شهرستان‌ها

بلوچ‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سینمایی استان اظهار کرد: در حالی که در برخی استان‌ها سالن‌های سینما صرفاً در مرکز استان متمرکز هستند، در سیستان و بلوچستان در بسیاری از شهرستان‌ها امکان بهره‌مندی از سینما فراهم شده است.

وی افزود: در کنار سالن‌های سینمایی موجود، طی اقدامات اخیر، تعدادی از سالن‌های آمفی‌تئاتر نیز به تجهیزات نمایش فیلم مجهز شده‌اند تا دسترسی مردم شهرستان‌ها به امکانات فرهنگی و سینمایی افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در کنار تقویت فعالیت‌های قرآنی و افزایش دسترسی به کتاب و محصولات فرهنگی، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر نسل جوان و گسترش عدالت فرهنگی در نقاط مختلف استان را فراهم کند.