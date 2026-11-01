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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

سیستان‌وبلوچستان در جمع چهار نامزد «پایتخت قرآنی» کشور قرار گرفت

سیستان‌وبلوچستان در جمع چهار نامزد «پایتخت قرآنی» کشور قرار گرفت

زاهدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: این استان با ظرفیت گسترده قرآنی، در جمع چهار نامزد نهایی پایتخت قرآنی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام بلوچ‌زاده، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از برنامه‌های کتاب‌محور و ظرفیت‌های فرهنگی استان اظهار کرد: در یکی از رویدادهای اخیر کتاب، ۱۷ هزار جلد کتاب به فروش رسید و چهار هزار ثبت سفارش نیز انجام شد که مجموع ارزش فروش کتاب‌ها به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: به‌طور متوسط هر خریدار چهار جلد کتاب تهیه کرده و برای تمامی کتاب‌ها نیز ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده بود که این موضوع در افزایش استقبال مردم تأثیرگذار بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ترکیب سنی بازدیدکنندگان بیان کرد: بیشترین استقبال‌کنندگان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار داشتند که نشان‌دهنده علاقه و مشارکت پرشور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و کتاب‌خوانی است.

سیستان و بلوچستان در رقابت برای پایتخت قرآنی ایران

بلوچ‌زاده در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان گفت: این استان از نظر جامعه حافظان کل قرآن کریم، یکی از ظرفیت‌های برجسته کشور را دارد و به همین دلیل در مسیر انتخاب پایتخت قرآنی ایران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۴۰۰ طرح انتخاب پایتخت قرآنی کشور را آغاز کرده و در حال حاضر، پس از ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی، سیستان و بلوچستان در جمع چهار نامزد نهایی این عنوان قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه انتخاب پایتخت قرآنی کشور در آبان‌ماه انجام می‌شود، از برگزاری جشنواره فضاسازی آیات قرآنی در شهر زاهدان خبر داد و گفت: در این جشنواره، طرح‌ها و ماکت‌هایی با موضوع بهره‌گیری از آیات قرآن کریم در فضاسازی شهری ارائه می‌شود تا آثار برگزیده پس از تأیید نهایی در نقاط مختلف شهر زاهدان جانمایی و نصب شوند.

توسعه زیرساخت‌های سینمایی در شهرستان‌ها

بلوچ‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سینمایی استان اظهار کرد: در حالی که در برخی استان‌ها سالن‌های سینما صرفاً در مرکز استان متمرکز هستند، در سیستان و بلوچستان در بسیاری از شهرستان‌ها امکان بهره‌مندی از سینما فراهم شده است.

وی افزود: در کنار سالن‌های سینمایی موجود، طی اقدامات اخیر، تعدادی از سالن‌های آمفی‌تئاتر نیز به تجهیزات نمایش فیلم مجهز شده‌اند تا دسترسی مردم شهرستان‌ها به امکانات فرهنگی و سینمایی افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در کنار تقویت فعالیت‌های قرآنی و افزایش دسترسی به کتاب و محصولات فرهنگی، می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر نسل جوان و گسترش عدالت فرهنگی در نقاط مختلف استان را فراهم کند.

کد مطلب 6996533

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