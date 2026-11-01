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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

درخشش خانواده انتظامی فارس در مسابقات سراسری قرآن و عترت

درخشش خانواده انتظامی فارس در مسابقات سراسری قرآن و عترت

شیراز-رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس از کسب ۱۰ رتبه برتر توسط همسران، فرزندان و کارکنان زن انتظامی استان در مسابقات سراسری قرآن و عترت فراجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن محمدی از درخشش همسران، فرزندان و کارکنان زن انتظامی استان در ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌ها و کارکنان زن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خبر داد.

وی با اشاره به کسب ۱۰ رتبه برتر توسط نمایندگان فارس در رشته‌های مختلف قرآنی اظهار کرد: این موفقیت بار دیگر شایستگی‌های فرهنگی و قرآنی خانواده بزرگ انتظامی استان را به نمایش گذاشت.

محمدی افزود: ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌ها و کارکنان زن فراجا از سوم تا هفتم آبان‌ماه با حضور ۷۰۰ متسابق در رشته‌های مختلف قرآنی به میزبانی شهرستان ساری در استان مازندران برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس ضمن تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ انتظامی استان بیان کرد: حضور مؤثر همسران، فرزندان و کارکنان زن انتظامی در عرصه‌های قرآنی، بیانگر ظرفیت ارزشمند خانواده‌ها در ترویج فرهنگ قرآن و عترت و تقویت بنیان‌های دینی و معنوی جامعه است.

وی در تشریح نتایج نمایندگان فارس در این دوره از مسابقات گفت: ثنا خواجه احمدی از فرزندان کارکنان عقیدتی سیاسی انتظامی استان، رتبه نخست رشته نهج‌البلاغه فرزندان را کسب کرد.

محمدی ادامه داد: معصومه میرزایی از کارکنان انتظامی استان نیز در رشته درک مفاهیم سطح یک قرآن کریم موفق به کسب رتبه نخست شد.

کد مطلب 6996534

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