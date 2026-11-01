غیاث سورچی: گروههای ضدایرانی خلع سلاح و به عمق عراق منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، غیاث سورچی، یکی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان، امروز اعلام کرد که روند انتقال عناصر و گروه‌های ضد ایرانی به عمق اراضی عراق در محدوده استان سلیمانیه، به فاصله‌ای حدود ۲۰۰ کیلومتر از مرز، تکمیل شده است.

سورچی گفت: عملیات تخلیه و انتقال گروه‌های ضد ایرانی از نوار مرزی مشترک عراق و ایران به‌طور کامل و دقیق انجام شده است. این گروه‌ها بار دیگر در مناطقی امن در عمق استان سلیمانیه مستقر و اسکان داده شده‌اند.

وی افزود: دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی در سلیمانیه این گروهها را خلع سلاح کرده و همه تسلیحات آنها را گرفته اند و آنان را از تصمیم ممنوعیت هرگونه فعالیت امنیتی، نظامی یا سیاسی علیه کشورهای همسایه مطلع کرده‌اند.

به گفته سورچی، این افراد در حال حاضر زندگی مدنی عادی خود را سپری می‌کنند و تحت نظارت و سرپرستی مستقیم نهادهای امنیتی ذی‌ربط قرار دارند.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان همچنین اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای درباره وجود توافقی برای انتقال عناصر ضد ایرانی به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق را تکذیب و اعلام کرد: این ادعاها کاملا بی‌اساس است و هیچ طرحی در این زمینه وجود ندارد.