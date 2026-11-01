ذبیح‌الله تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح با تأکید رئیس‌جمهور و با هدف ارتقای سلامت جسمی و تغذیه‌ادر گفتگو با خبرنگار مهر،ی دانش‌آموزان در مدارس دولتی ابتدایی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توزیع بیش از سه میلیون پاکت شیر در مدارس استان طی سال گذشته اظهار کرد: در این طرح، شیر در اختیار دانش‌آموزان و معلمان قرار گرفت و حتی شرایط خاص و جنگ نیز موجب توقف اجرای برنامه نشد و توزیع شیر در مدارس ادامه یافت.

تاراسی افزود: برای سال تحصیلی جاری نیز پیگیری‌های لازم انجام شده و مذاکرات اولیه با شرکت تأمین‌کننده شیر صورت گرفته است. در حال حاضر منتظر نهایی شدن مصوبه کارگروه تنظیم بازار هستیم تا با تأمین اعتبارات و فراهم شدن مقدمات اجرایی، توزیع شیر در مدارس آغاز شود.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تأمین شیر نیز در برنامه‌ریزی‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود مقدمات این طرح تا اواخر ماه آینده نهایی و توزیع شیر در مدارس آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح صرفاً توزیع یک ماده غذایی نیست، بلکه ترویج الگوهای صحیح تغذیه و اصلاح سبک زندگی دانش‌آموزان است. مصرف شیر و مواد غذایی سالم می‌تواند در سلامت جسمی، رشد ساختار قامتی، تقویت توانمندی‌های ذهنی و ارتقای کیفیت زندگی دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: در کنار شیر، برنامه‌هایی برای توزیع برخی مواد غذایی سالم و مغذی مانند خرما نیز در دست بررسی است که با توجه به امکانات و شرایط شرکت تأمین‌کننده، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد.

تاراسی با اشاره به اینکه این برنامه به‌صورت دو وعده در هفته برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است، گفت: تکرار و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تدریج ذائقه و عادت غذایی دانش‌آموزان را اصلاح کند.

وی افزود: تجربه نشان داده است برخی دانش‌آموزان در ابتدا تمایل چندانی به مصرف شیر ندارند، اما هنگامی که مصرف شیر به یک رفتار جمعی و الگوی رایج در مدرسه تبدیل می‌شود، سایر دانش‌آموزان نیز به آن علاقه‌مند می‌شوند. بنابراین، تداوم این برنامه می‌تواند در نهادینه‌سازی عادت‌های تغذیه‌ای سالم نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حمایت از این برنامه اظهار کرد: انعکاس مثبت و دقیق اقدامات حوزه سلامت دانش‌آموزان می‌تواند در جلب حمایت مسئولان و استمرار تخصیص اعتبارات لازم در سال‌های آینده تأثیرگذار باشد.

تاراسی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی و پرورشی مدارس استان گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان به ۵۱ صدم مترمربع افزایش یافته است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از برنامه‌هایی است که طی سال‌های گذشته در آموزش و پرورش آغاز شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مدارس استان در این جشنواره اظهار کرد: تقریباً تمامی مدارس در این برنامه حضور داشتند و دانش‌آموزان بسیاری در مراحل مختلف آن مشارکت کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به کسب رتبه‌های برتر کشوری توسط دانش‌آموزان مناطق محروم افزود: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد استعداد و توانمندی علمی و خلاقیت محدود به مناطق برخوردار نیست و در مناطق محروم نیز ظرفیت‌های ارزشمند و قابل توجهی وجود دارد.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش باید فراهم کردن زمینه بروز استعدادهای دانش‌آموزان، تقویت روحیه پژوهشگری، پرسشگری و مهارت‌محوری و هدایت صحیح توانایی‌های آنان باشد.

امیدآفرینی و انعکاس دستاوردهای آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با تأکید بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس دستاوردها و واقعیت‌های نظام تعلیم و تربیت، گفت: نگاه نقادانه رسانه‌ها و ارائه دیدگاه‌های متفاوت، فرصتی ارزشمند برای شناسایی نقاط ضعف، اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی است و در شرایط کنونی، امیدآفرینی و بازتاب اقدامات مثبت آموزش و پرورش اهمیت دوچندانی دارد.

تاراسی با قدردانی از همراهی و حضور مستمر خبرنگاران در برنامه‌ها و نشست‌های آموزش و پرورش اظهار کرد: نگاه رسانه‌ها به مجموعه تعلیم و تربیت ممکن است با نگاه مدیران، معلمان و کارشناسان این حوزه متفاوت باشد و همین تفاوت دیدگاه، برای ما بسیار ارزشمند است.

وی افزود: ممکن است یک معلم با توجه به سال‌ها تجربه تدریس در مدارس شهری و روستایی، فضای آموزشی را از منظر آموزشی و تربیتی ارزیابی کند، اما یک خبرنگار هنگام ورود به مدرسه، ابعاد دیگری از شرایط، امکانات، کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود را مشاهده کند. این نگاه متفاوت می‌تواند به مدیران کمک کند تا برای بهبود شرایط فیزیکی، امکانات و کیفیت محیط‌های آموزشی تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ کنند.

تاراسی با بیان اینکه حتی نقدهای منفی نیز در صورت برخورداری از نگاه کارشناسی می‌توانند زمینه‌ساز اصلاح و پیشرفت باشند، تصریح کرد: ما از طرح دیدگاه‌های متفاوت استقبال می‌کنیم؛ چراکه ممکن است یک موضوع از زاویه‌ای بررسی شود که پیش‌تر مورد توجه مجموعه قرار نگرفته باشد.

گفت: اصحاب رسانه در حوزه امیدآفرینی و انعکاس واقعیت‌های جامعه نقش مهمی دارند و ظرفیت تأثیرگذاری آنان در این زمینه بسیار قابل توجه است.

وی افزود: مجموعه آموزش و پرورش علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق بسترهای ارتباطی خود، از جمله کانال نیمکت، به بازخوردهای رسانه‌ها و دیدگاه‌های مردم نیز توجه دارد؛ چراکه انعکاس فعالیت‌ها و دریافت نظرات جامعه می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه تعلیم و تربیت کمک کند.

تاراسی تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه، لازم است در کنار بیان مشکلات و کاستی‌ها، اقدامات مثبت، ظرفیت‌ها و موفقیت‌های دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز به‌درستی دیده و منعکس شود.

وی تأکید کرد: نقد منصفانه و نگاه کارشناسی رسانه‌ها برای مجموعه آموزش و پرورش ارزشمند است، اما نباید از ظرفیت‌های امیدآفرین و دستاوردهایی که با تلاش معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها به دست آمده است، غافل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پایان اظهار کرد: امیدواریم با تداوم تعامل سازنده میان آموزش و پرورش و اصحاب رسانه، بتوانیم ضمن شناسایی و اصلاح کاستی‌ها، دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت را نیز به جامعه معرفی کنیم و با هم‌افزایی بیشتر، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه عدالت آموزشی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان استان را فراهم آوریم.