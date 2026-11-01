به گزاش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی، حملات شخصی و ادعاهای کذب علیه رقبای خود را تشدید کرده‌اند؛ رویکردی که در شرایط افزایش نارضایتی از گرانی و کاهش محبوبیت دونالد ترامپ دنبال می‌شود.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه از سبک سیاسی ترامپ الگوبرداری می‌کنند؛ سبکی که مرزهای گفتار قابل‌قبول در سیاست آمریکا را تغییر داده است. در حالی که این حملات با واکنش گسترده‌ای در داخل حزب مواجه نشده، برخی جمهوری‌خواهان نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

جف فلیک، سناتور جمهوری‌خواه پیشین ایالت آریزونا و از منتقدان ترامپ، این روند را «هولناک» توصیف کرد و گفت ادبیات سیاسی جمهوری‌خواهان به سطح تازه‌ای از بی‌پروایی و توهین‌آمیزی رسیده است.

نگرانی از واکنش رأی‌دهندگان میانه‌رو

ناظران سیاسی هشدار داده‌اند این راهبرد ممکن است رأی‌دهندگان میانه‌رو را که چنین ادبیاتی را افراطی و توهین‌آمیز می‌دانند، از جمهوری‌خواهان دور کند؛ هرچند می‌تواند پایگاه رأی این حزب را بسیج کند.

نیویورک‌تایمز همچنین به حملات شخصی دموکرات‌ها علیه جمهوری‌خواهان از جمله متهم کردن آنان به فساد اشاره کرد، اما نوشت شدت حملات جمهوری‌خواهان در انتخابات جاری برجسته‌تر بوده است.

اعتراض‌های محدود در داخل حزب جمهوری‌خواه

فلیک، رواج این ادبیات را ناشی از ترکیب ناامیدی در حزب و تقلید از ترامپ دانست. در برخی رقابت‌ها نیز جمهوری‌خواهان به تبلیغات تهاجمی اعتراض کرده‌اند.

سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت مین خواستار توقف پخش یک آگهی رادیویی علیه رقیب دموکرات خود شد که به موضوع فرزندآوری او اشاره کرده بود.

حملات اسلام‌ستیزانه در رقابت‌های میشیگان

این روزنامه همچنین به حملات اسلام‌ستیزانه علیه عبدالسید، نامزد دموکرات در ایالت میشیگان پرداخت و نوشت دموکرات‌ها نگران تأثیر این حملات بر رقابت حساس برای کنترل سنا هستند.

نیویورک‌تایمز در این زمینه به انتخابات سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که در آن جان مک‌کین، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری در واکنش به اظهارات اسلام‌ستیزانه یک زن علیه باراک اوباما، از رقیب دموکرات خود دفاع کرده بود.