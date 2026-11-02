به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش بین المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران، افزود: حلال یک موضوع جهانی و فراتر از غذا رفته و همه حوزه ها را در برگرفته است.

وی گفت: هر کالایی که در حوزه سلامت وجود دارد و تولید می شود، از مزیت حلال برخوردار هستند.

پیرصالحی ادامه داد: بیش از دو سوم محصولات حلال در کشورهای غیرمسلمان تولید می‌شود و چین بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصولات در جهان است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنعت حلال در جهان، تاکید کرد: کشورهای اسلامی باید ضمن تامین محصولات حلال، طیب و طاهر برای مردم خود، حضور موثرتری در بازارهای بین‌المللی داشته باشند.

پیرصالحی گفت: مسلمانان ساکن کشورهای غیرمسلمان نیز برای تامین مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز خود به دنبال محصولات حلال هستند که این موضوع فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات کشورهای اسلامی فراهم می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که امروز ثابت شده که محصولات حلال از سلامت بالاتری برخوردارند، افزود: حوزه حلال در یک سازمان و وزارتخانه‌ نمی گنجد و همه دستگاه‌ها را درگیر ساخته است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: باید به سمت ایجاد شبکه ملی حلال حرکت کنیم و ما بایستی با هم افزایی سهم بیشتری از حوزه حلال داشته باشیم.

پیرصالحی گفت: حوزه‌های علمیه باید در مباحث فقهی محصولات حلال، مشارکت داشته باشند و بتوانیم به عنوان کشور پیشرو در حوزه حلال گام برداریم.