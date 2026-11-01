به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمد صالح جوکار، درباره دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلّح با فرمانده معظّم کل قوا، گفت: در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب امروز ما در حوزه ساخت موشک‌ و پهپاد به لبه‌های فناوری قرار داریم و در مواجهه با اهداف متحرک به تحول عظیم‌ دست یافته‌ایم بنابراین آمادگی رزمی امروز نیروهای مسلح ما، در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در سایه فرمایشات رهبر معظم انقلاب، رزمندگان ما آمادگی رزمی هوشمندانه را برای مقابله‌ پرقدرت با دشمنان در دستور کار دارند که این امر، خود موجب ایجاد بازدارندگی حداکثری خواهد شد اگر دشمن مرتکب هرگونه خطایی شود، یقین بدانید که نیروهای مسلح ما در همان ساعات اولیه، شکست سختی را بر دشمن تحمیل خواهند کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که فرمانده کل قوا فرمودند؛ اجازه نخواهیم داد که مرزهای جغرافیایی یا مرزهای سیاسی، ملاک عمل دشمن باشد؛ ما تغییر مکان و تنبیه دشمنان را در دستور کار داریم.

جوکار با بیان اینکه نیروهای مسلح ما آمادگی مقابله با تهاجم نظامی و تروریستی دشمن را دارند، افزود: ملت عزیز بدانند که پایان جنگ را ما تعیین خواهیم کرد و درخواست آتش‌بس دشمن هم دیگر پذیرفته نخواهد بود بلکه آنها را در هر نقطه‌ جغرافیایی تعقیب خواهیم کرد و با آنها روبرو خواهیم شد.

وی تاکید کرد: ساختار قدرت نیروهای مسلح ما به لحاظ راهبرد و تاکتیک وضعیت بسیار مطلوبی دارد ما از روش‌های نوین و روزآمد با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته برخورداریم و نیروهای مسلح ما از این ابزارها به خوبی استفاده خواهند کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: ‌آنچه دشمن امروز فاقد آن است برخورداری از عقل راهبردی است چرا که در پشت سلاح دشمن تنها جهالت قرار دارد اما آنچه در اختیار رزمندگان ماست، علاوه بر فناوری، روحیه جهادی و توکل به خداوند است که صدچندان بر توان دشمن برتری دارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه مواجهه ما با دشمن از حالت دفاعی به سمت تهاجمی تغییر کرده است، گفت: بازدارندگی ما امروز در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این امر، ضمن اطمینان‌ بخشی به ملت، موجب تولید قدرت برای نظام خواهد شد و نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج ما، همانطور که در نبردهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مقابل دشمن ایستادگی کردند امروز هم با رویکردی متفاوت آماده هستند.

وی تصریح کرد: دشمن باید بداند که در صورت وقوع هرگونه جنگ یا اقدامات احتمالی در آینده، تنبیه آن‌ها مشمول مرور زمان نخواهد بود بلکه ما در صحنه‌ جنگ، مستقیماً با دشمنان تعیین تکلیف خواهیم کرد.

جوکار تاکید کرد: جنگ ما ممکن است فراتر از ابعاد منطقه‌ای پیش برود و محدودیت‌های جغرافیایی برای نیروهای مسلح ما برداشته شده و این موضوعی حائز اهمیت است چرا که اکنون ما قادر هستیم در خارج از مرزهای جغرافیایی خود و حتی در سطح منطقه، دشمن را تعقیب کرده و او را به سزای اعمالش برسانیم.