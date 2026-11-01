به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اظهار کرد: بخش مهمی از این جلسه به ارائه گزارش وزیر امور خارجه درباره دیپلماسی اقتصادی کشور و فعالیت‌های این حوزه اختصاص داشت.



وی افزود: در این جلسه گزارشی از همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و دوجانبه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه با کشورهای همسایه، ارائه شد. همچنین موضوعاتی همچون تبادل و انتقال کالا، حمل‌ونقل و سایر مسائل مرتبط با تأمین و رفع نیازهای اساسی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت.



تشریح آخرین تحولات منطقه‌ای و سفر مقامات کشورهای همسایه به ایران



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از گزارش خود به آخرین تحولات منطقه‌ای و دیپلماتیک، از جمله سفرهای اخیر مقامات پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی به ایران پرداخت و محورهای کلی مذاکرات و گفتگوهای انجام‌شده میان هیئت‌های اعزامی این کشورها با وی و سرلشکر رضایی را تشریح کرد.



قشقاوی تصریح کرد: همچنین در این جلسه تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تحقق شروط هفت‌گانه خود اصرار دارد و منتظر پاسخ هستیم.



وی افزود: به محض دریافت پاسخ مثبت، حتی هفت روز می‌تواند سه روز یا حتی دو روز باشد؛ به این معنا که یک روز شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً برگرفته از مذاکرات اسلام‌آباد است، محقق شود و در روز دوم نیز تنگه هرمز بازگشایی شود.



وی خاطرنشان کرد: باید منتظر ماند و دید طرف آمریکایی در قبال ابتکارات دیپلماتیک موجود چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.



بررسی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح



قشقاوی با اشاره به دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست گفت: رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هرگونه شرایط، به‌ویژه آمادگی نیروهای مسلح کشور، نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در ادامه جلسه، جمعی از اعضای کمیسیون سؤالات خود را درباره آخرین تحولات دیپلماتیک مطرح کردند و وزیر امور خارجه نیز به تک‌تک سؤالات نمایندگان پاسخ داد و توضیحات لازم را برای رفع ابهامات ارائه کرد.



ادامه بررسی پیش‌نویس قانون جامع مرزبانی در کمیسیون امنیت ملی



قشقاوی در تشریح بخش دوم جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: بخش دوم جلسه به ادامه بررسی پیش‌نویس قانون جامع مرزبانی اختصاص داشت.



وی توضیح داد: این پیش‌نویس قانون از دوره قبل مجلس باقی مانده بود و بررسی آن پیش از جنگ اخیر در کمیسیون تا فصل سوم پیش رفته بود. فصل سوم این پیش‌نویس به موضوع فرماندهی مرزبانی، به‌ویژه وظایف و اختیارات فرماندهی مرزبانی، اختصاص دارد.



وی با بیان اینکه تدوین این قانون با هدف ایجاد وحدت نظر و وحدت عمل در فعالیت‌های مرزی کشور انجام می‌شود، گفت: بررسی مواد مربوط به وظایف و اختیارات که از ماده ۷ آغاز شده، پیش‌تر تا ماده ۲۶ پیش رفته بود و امروز بررسی مواد بعدی آن در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.