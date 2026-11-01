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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

گازگرفتگی در هفت‌باغ کرمان؛ پدر و پسر قربانی استفاده از ذغال شدند

گازگرفتگی در هفت‌باغ کرمان؛ پدر و پسر قربانی استفاده از ذغال شدند

کرمان - روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن ناشی از استفاده از ذغال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: در ساعت ۱۱:۴۷ امروز یکشنبه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) در محدوده میدان هفت‌باغ به مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند؛ اما متأسفانه با وجود حضور به‌موقع نیروهای اورژانس، بر اثر شدت گازگرفتگی، پدر ۴۸ ساله و پسر ۱۸ ساله پیش از رسیدن پرسنل اورژانس جان خود را از دست داده بودند.

بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد که علت این حادثه تلخ، مسمومیت ناشی از انتشار گاز منواکسیدکربن حاصل از سوختن ذغال بوده است.

کد مطلب 6996569

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