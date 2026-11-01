به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، آیین افتتاح شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی در هنرستان‌های دریایی کشور با حضور علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، زرافشان، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش، سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، آقامحمدی، مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و مدیران عامل مؤسسه خیریه کارساز و راهبر دانش برگزار شد.

آذرکیش در این مراسم با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور در توسعه و اقتدار ملی اظهار کرد: تحقق این رویکرد، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است و نوجوانان توانمند کشور می‌توانند نقش مهمی در این تحول ایفا کنند.

وی با تشریح روند توسعه هنرستان‌های دریایی کشور گفت: تعداد این هنرستان‌ها که در مقطعی به ۹ واحد کاهش یافته بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و مشارکت مجموعه‌های همکار، به ۲۹ هنرستان در هشت استان افزایش یافته است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۹۲۶ هنرجو در سه رشته ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی و مکانیک موتورهای دریایی در این هنرستان‌ها مشغول تحصیل هستند.

شبیه‌سازها؛ فرصتی برای ارتقای کیفیت آموزش مهارتی

آذرکیش با اشاره به مزایای استفاده از شبیه‌سازهای آموزشی تصریح کرد: کاهش هزینه‌های آموزش عملی، فراهم‌کردن محیطی ایمن برای تمرین شرایط پیچیده دریایی و آشنایی هنرجویان با فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین دستاوردهای این تجهیزات است.

وی تأکید کرد: هنرجویان می‌توانند پیش از ورود به محیط واقعی کار، شرایط مختلف عملیاتی و دریایی را در محیطی ایمن تجربه کنند و مهارت‌های تخصصی لازم را به دست آورند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای تجهیز و به‌روزرسانی هنرستان‌های دریایی، حمایت از هنرجویان از طریق بورسیه و پیش‌بینی سازوکارهای تضمین اشتغال فارغ‌التحصیلان تأکید کرد.

وی انطباق آموزش‌ها و گواهینامه‌های حرفه‌ای با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون STCW، را نیز از الزامات توسعه آموزش‌های تخصصی دریایی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانست.

آذرکیش در پایان با قدردانی از مشارکت مؤسسه خیریه کارساز و راهبر دانش و سایر مجموعه‌های همراه، بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و بخش‌های مشارکت‌کننده برای توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای عدالت آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای کشور تأکید کرد.