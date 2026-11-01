کاروان«روایت مقاومت» تصویر واقعی سیستان وبلوچستان را به کشور منتقل کرد

عبدالسلام بلوچ‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: حضور میهمانان و چهره‌های ملی در استان، فارغ از قالب و عنوان برنامه، فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر آن‌ها با واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این منطقه فراهم می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های اخیر کاروان «روایت مقاومت» افزود: استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر با هجمه‌های رسانه‌ای و تصویرسازی‌های نادرست مواجه بوده و حضور افراد و چهره‌های شناخته‌شده در این منطقه می‌تواند به شکستن این تصویرهای مخدوش کمک کند.

وی ادامه داد: میهمانانی که از نزدیک با مردم، ظرفیت‌ها و شرایط استان آشنا می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان سفیرانی برای انتقال واقعیت‌های این منطقه به سایر نقاط کشور عمل کنند.

بلوچ‌زاده با تأکید بر اهمیت معرفی وحدت و همبستگی اجتماعی در استان بیان کرد: تلاش نیروهای نظامی و امنیتی موجب شده امنیت در سیستان و بلوچستان برقرار باشد و برنامه‌هایی مانند کاروان «روایت مقاومت» فرصت مناسبی برای بازتاب این واقعیت‌ها و معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه شناخت عمیق‌تر مردم سایر مناطق کشور از فرهنگ، اصالت، همبستگی و ظرفیت‌های اجتماعی سیستان و بلوچستان را فراهم کنند.