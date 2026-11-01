برگزاری نشست همه با هم برای ایران جهت شنیدن مطالبات اقشار مختلف البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مریم اسماعیلی‌فرد، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز، صبح امروز (۱۰ آبان‌ماه) در بیست‌وششمین نشست از سلسله نشست‌های «همه با هم برای ایران» که با موضوع بررسی چالش‌های کشور در دوران جنگ و پساجنگ و راهکارهای مواجهه با آن در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: این نشست‌ها با هدف تعامل با اقشار مختلف جامعه و شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان طی حدود ۲۰ ماه گذشته برگزار شده است.

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وی افزود: در این جلسه تلاش کردیم از نگاه جامعه ورزش، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کشور در شرایط جنگ و پساجنگ را بررسی کنیم تا مسائل مطرح‌شده به مسئولان مربوطه منتقل و در گزارش‌های استانی و ملی منعکس شود.

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مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار در عبور کشور از شرایط دشوار بیان کرد: اعتقاد داریم برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر پیشرفت، باید همه گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر باشند، دغدغه‌ها را بشنوند، درباره راهکارها گفت‌وگو کنند و در اجرای تصمیمات نیز مشارکت داشته باشند.

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اسماعیلی‌فرد ادامه داد: جوانان، بانوان، دانشگاهیان، ورزشکاران و ساکنان مناطق شهری و روستایی باید در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرند. تلاش ما نیز این بوده که شعار «همه با هم برای ایران» صرفاً در حد یک عنوان باقی نماند و با برگزاری نشست‌های مختلف، زمینه بیان مستقیم مطالبات مردم فراهم شود.

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وی با بیان اینکه تاکنون ۲۶ نشست در چارچوب این برنامه برگزار شده است، گفت: در این جلسات دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف مطرح شده و موضوعات مرتبط با استان برای پیگیری به استاندار و معاون سیاسی استانداری منتقل می‌شود. مسائل ملی نیز در قالب گزارش‌های تکمیلی به مسئولان مربوطه در سطح کشور ارائه خواهد شد.

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اسماعیلی‌فرد با اشاره به اهمیت شنیدن بی‌واسطه مطالبات جامعه ورزش خاطرنشان کرد: در این نشست از حاضران خواسته شد مهم‌ترین نگرانی‌ها و چالش‌های خود را در شرایط کنونی، به‌ویژه در دوران جنگ و پساجنگ، مطرح کنند و در صورت امکان راهکارها و پیشنهادهای اجرایی خود را نیز ارائه دهند.

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وی تأکید کرد: هدف این جلسات آن است که صدای اقشار مختلف جامعه در سیاست‌گذاری‌های استانی و ملی شنیده شود و مطالبات مطرح‌شده، متناسب با حوزه مسئولیت دستگاه‌ها، برای پیگیری به مراجع مربوطه انتقال یابد.