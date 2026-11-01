ایرج عزیزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و ضروری در انبارهای استان مطلوب است و از نظر موجودی کالا، شرایط مناسبی وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: ورود کالا به استان همچنان جریان دارد و زاهدان و چابهار علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز سایر استان‌های کشور نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

مردم نباید نگران کمبود یا کسری کالاهای ضروری باشند

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران کمبود یا کسری کالاهای ضروری باشند، بیان کرد: برخی افراد سودجو با ایجاد شائبه درباره نبود کالا در بازار به دنبال سوءاستفاده هستند، در حالی که کالاهای مورد نیاز به میزان مناسب موجود است و روند تأمین و ورود آن‌ها ادامه دارد.

عزیزی خاطرنشان کرد: نظارت بر قیمت‌ها و نحوه عرضه کالاهای اساسی نیز ادامه دارد و با افرادی که بخواهند از شرایط بازار برای تخلف و کسب سود نامتعارف استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.