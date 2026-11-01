اجرای مانور پدافند غیرعامل در دورود؛ تمرین تخلیه اضطراری و امدادرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، روز یکشنبه مانور تخصصی پدافند غیرعامل با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان و فرهنگیان در مواجهه با حوادث و خطرات احتمالی، ترویج فرهنگ پیشگیری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در دبیرستان خوارزمی برگزار شد.

این مانور با حضور نصرالله فخر مجدیان فرماندار، رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان، رئیس جمعیت هلال‌احمر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و امدادی برگزار شد و طی آن دانش‌آموزان، آموزش‌های مرتبط با شرایط اضطراری و نحوه واکنش در زمان وقوع حادثه را به‌صورت عملی تمرین کردند.

تمرین سناریوهای اضطراری و تخلیه ایمن مدرسه

برنامه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان پس از به صدا درآمدن زنگ پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان آموخته‌های نظری خود را که پیش‌تر در کلاس‌های آموزشی فراگرفته بودند، در قالب یک مانور عملی به نمایش گذاشتند.

در این تمرین، سناریوهایی از جمله وقوع حادثه فرضی، قطع خطوط ارتباطی، اعلام وضعیت اضطراری، پناه‌گیری در مکان امن، تخلیه اضطراری ساختمان و استقرار دانش‌آموزان در نقاط امن تعیین‌شده اجرا شد.

اجرای این مراحل با هدف آشنایی دانش‌آموزان با شیوه صحیح واکنش در شرایط بحرانی، کاهش اضطراب و افزایش توانایی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های اضطراری انجام گرفت.

مجدیان: پدافند غیرعامل باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

مجدیان فرماندار شهرستان دورود در حاشیه این مانور، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، این حوزه را سپری مطمئن در برابر آسیب‌های احتمالی و تهدیدات نوین دانست.

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل تنها مختص زمان وقوع بحران نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه است که باید در زندگی روزمره و فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود.

فرماندار با تأکید بر نقش مدارس و مراکز آموزشی در ترویج این فرهنگ افزود: مدارس بهترین بستر برای آموزش و نهادینه‌سازی اصول پدافند غیرعامل هستند؛ چراکه دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران آگاهی می‌توانند آموخته‌های خود را به خانواده‌ها و دیگر بخش‌های جامعه منتقل کنند.

مجدیان همچنین از هماهنگی و عملکرد دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در اجرای این برنامه قدردانی کرد و بر استمرار برگزاری مانورهای آموزشی و عملیاتی در طول سال تحصیلی تأکید کرد.

اجرای عملیات امداد و نجات و کمک‌های اولیه

در بخش دیگری از این مانور، نیروهای امدادی و نجات‌گران جمعیت هلال‌احمر شهرستان با حضور در صحنه عملیات فرضی، مراحل امدادرسانی را به نمایش گذاشتند.

اجرای کمک‌های اولیه، تریاژ مصدومان، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق فرضی از جمله بخش‌های عملی این برنامه بود که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات اولیه در زمان وقوع حوادث اجرا شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان دورود نیز با اشاره به اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی در سنین پایه اظهار داشت: آمادگی در برابر حوادث و مخاطرات، نیازمند آموزش و تمرین مستمر است و برگزاری چنین مانورهایی فرصت مناسبی برای سنجش میزان آمادگی دانش‌آموزان و ارزیابی عملکرد نیروهای امدادی فراهم می‌کند.

رحمتی افزود: حضور در این تمرین‌ها امکان ارزیابی تجهیزات، سرعت عمل نیروهای امدادی و میزان آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با ساعات اولیه وقوع بحران را فراهم می‌سازد.

رحمتی همچنین تأکید کرد: دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات با همکاری آموزش‌وپرورش در مدارس شهرستان با قوت ادامه خواهد یافت.

لک: مدرسه ایمن، پایه جامعه تاب‌آور است

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان دورود نیز در این آیین ضمن خیرمقدم به مسئولان و حاضران، مدرسه ایمن را پایه و اساس شکل‌گیری جامعه‌ای تاب‌آور دانست.

لک با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی و شیوه‌های مقابله با بحران بیان کرد: آموزش این مهارت‌ها در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مورد تأکید قرار گرفته و اجرای مانورهای عملی نقش مهمی در آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره دارد.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی به دانش‌آموزان می‌آموزد که در لحظات حساس، آرامش خود را حفظ کنند و با تکیه بر آگاهی و خردورزی، تصمیم درست بگیرند.

آموزش تجهیزات اطفای حریق و ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان

در پایان این مانور، کارگاه آموزشی کوتاه‌مدتی درباره نحوه کار با تجهیزات اطفای حریق برگزار شد و عملکرد تیم‌های دانش‌آموزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه پدافند غیرعامل و امداد و نجات در مدارس تجلیل شد.

این مانور با هدف افزایش آمادگی مدارس در برابر مخاطرات، آموزش عملی اصول ایمنی به دانش‌آموزان و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های آموزشی، امدادی و خدمات‌رسان برگزار شد.